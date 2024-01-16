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Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü - Son Dakika
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Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam geleceğini duyurmasının ardından vatandaşlar E-devlet'e akın etti. Ancak yoğunluk nedeniyle sistem çöktü, kullanıcılar bir türlü sisteme bağlanamadı.

16.01.2024 - 21:58,  Güncelleme: 22:16
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Emeklilere gelen yüzde 5 ek zamla en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkmasının ardından vatandaşlar sorgulama işlemi için e-devlete akın etti. Ancak yoğunluk nedeniyle sistem çöktü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkacak. Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET ÇÖKTÜ

Emeklilere yapılan zam duyurusunun ardından vatandaşlar, maaşlarını öğrenmek için e-devlet sistemine akın etti.

Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.

Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
YORUMLAR (8)
  • Can Yıldırım : Sanki 10 bin usd oldu sistem çökertecek ne var. Emekli bu ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor. 10 bin tl ye içiniz rahatmı kararı verenler. Asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir kişi asgari ucretin 17 bin oldugu bir ülkede 10 bin tl maaş alıyorsa ülke batmıştır Yanıtla 3 169
  • Ender Kervancıoğlu: Dünyanın neresinde yoksul ve cahil halk varsa hemen yanı başlarında bir saray dikilidir. Onlar şükür ve biat ederler. Saraydakiler ise onların sayesinde lüks, şatafat, israf içinde yaşam sürerler. Tek endişeleri bu halkın aydınlanması ve bilinçmesi endişesidir. Yanıtla 4 131
  • Nilgün Aydoslu: Çok zam geldi ya ondan çökmüştür ?? Yanıtla 5 114
  • Şeref Han: %5'lik zam e edevlet'i çökertiyor ise, memleket'in vay haline. Demoktik haklar kullanılıp sandıkları e devlet neden çöktü diye hesap sorarlar desem. Yok hesap soracak kadar meraklı değil bence bu halk Yanıtla 3 59
  • Erol MARASLI: %5 zammı hesaplayamayan bir emekli grubuna bırakın zam yapmayı maaşlarından kesseniz dahi hiç tepki vermezler. Yanıtla 2 42
  • Şafak A: Nil-gün aydosun neresindensin satılık gece kondu varmı :) 11 11
  • İsmail05 Gül: Çok vermişler yarısını memura versinler Yanıtla 1 2
  • Celal Esen: Mutemetlerde bilgisayar başında bu zammın açıklanmasını bekliyordu. Yanıtla 0 2

E-Devlet, Finans, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü - Son Dakika


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