Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü

Bahçeli\'den, Livaneli ve İmamoğlu\'na ağır mı ağır sözler

Emeklilere gelen yüzde 5 ek zamla en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkmasının ardından vatandaşlar sorgulama işlemi için e-devlete akın etti. Ancak yoğunluk nedeniyle sistem çöktü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkacak. Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET ÇÖKTÜ

Emeklilere yapılan zam duyurusunun ardından vatandaşlar, maaşlarını öğrenmek için e-devlet sistemine akın etti.

Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.