AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı

Ekonomi

Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Burada, Gazeteci Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Şahin, emeklileri yakından ilgilendiren bir çıkışa imza attı.

"ÇALIŞMALAR VAR, CUMHURBAŞKANIMIZ PAYLAŞACAK"

Programda "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, "Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜMÜ BİZDEN BEKLEMELERİNDEN MEMNUNUZ"

Bu konudaki beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Şahin, "Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım. Şu an devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar attık ama görüyoruz ki hala serzenişler var. Bunlara hak veriyoruz. Bizimle bunu paylaşmalarından memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA SON DURUM

Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri en son ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam almıştı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti. Emekliler için zam yılın ikinci yarısında tekrar gündeme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon artış oranı kadar, memur emeklisi ise bu oranın dışında toplu sözleşmenin farkı da eklenerek yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak. 2024 için yeni emekli maaşları temmuz ayından itibaren geçerli olacak.