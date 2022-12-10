EYT için yaş sınırı hakkında yeni iddia ortaya çıktı: Erkekler 48 kadınlarda 46 yaş sınır olabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki sunumunda konuştu. Bakan Bilgin konuşmasında, EYT'de yaş sınırına değinmezken, "En kapsamlı düzenleme" yapılacağını ifade etti.

'YAŞ' KONUSUNDA YENİ İDDİA

Yaş belirsizliği beraberinde yeni iddiaların da ortaya atılmasına yol açtı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, masada iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Yaş sınırı kadınlarda 46, erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmayacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.EYT düzenlemesinin 12 Aralık pazartesi günü muhtemel Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak.

FARKLI SAYILAR DA ORTAYA ATILMIŞTI

İşverenlerin kalifiyeli elemanlarını kaybetme riski ve tazminat külfetinin ağır olmasından dolayı EYT düzenlemesine mesafeli olması yaş sınırı tartışmalarını beraberinde getirmişti. Tartışılan yaş sınırı arasında erkeklerde 52, kadınlarda 50 ve erkeklerde 50, kadınlarda 48 yaş sınırı tartışılıyordu.

Diğer yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'de "yaş sınırlaması" getirileceği iddialarına tepki gösterdi. Ağbaba, "EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin. İnsanlar emeklilik hazırlıklarını yaptı, bu konunun takipçisi olacağız" dedi.