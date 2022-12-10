EYT için yaş sınırı hakkında yeni iddia ortaya çıktı: Erkekler 48 kadınlarda 46 yaş sınır olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

EYT için yaş sınırı hakkında yeni iddia ortaya çıktı: Erkekler 48 kadınlarda 46 yaş sınır olabilir

10.12.2022 12:16
EYT için yaş sınırı hakkında yeni iddia ortaya çıktı: Erkekler 48 kadınlarda 46 yaş sınır olabilir

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda son günlerde kamuoyunda yaş sınırı tartışmaları sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre kadınlarda 46, erkeklerde ise 48 yaş sınırı, ya da herhangi bir sınır olmadan emekliliğin gündeme gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki sunumunda konuştu. Bakan Bilgin konuşmasında, EYT'de yaş sınırına değinmezken, "En kapsamlı düzenleme" yapılacağını ifade etti.

'YAŞ' KONUSUNDA YENİ İDDİA

Yaş belirsizliği beraberinde yeni iddiaların da ortaya atılmasına yol açtı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, masada iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Yaş sınırı kadınlarda 46, erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmayacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.EYT düzenlemesinin 12 Aralık pazartesi günü muhtemel Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak.

FARKLI SAYILAR DA ORTAYA ATILMIŞTI

İşverenlerin kalifiyeli elemanlarını kaybetme riski ve tazminat külfetinin ağır olmasından dolayı EYT düzenlemesine mesafeli olması yaş sınırı tartışmalarını beraberinde getirmişti. Tartışılan yaş sınırı arasında erkeklerde 52, kadınlarda 50 ve erkeklerde 50, kadınlarda 48 yaş sınırı tartışılıyordu.

Diğer yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'de "yaş sınırlaması" getirileceği iddialarına tepki gösterdi. Ağbaba, "EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin. İnsanlar emeklilik hazırlıklarını yaptı, bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'linin moralini bozacak sözler: Bazı evraklar kaybolmuş Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'linin moralini bozacak sözler: Bazı evraklar kaybolmuş 'EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacak' iddiası sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: Bugün Meclis'te açıklayacağım 'EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacak' iddiası sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: Bugün Meclis'te açıklayacağım

Kabine Toplantısı, Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT için yaş sınırı hakkında yeni iddia ortaya çıktı: Erkekler 48 kadınlarda 46 yaş sınır olabilir - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Ebru Şallı oğluyla fotoğrafını paylaştı, görenler aynı yorumu yaptı: Bu nasıl yakışıklılık
11:54 Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı!
11:44 Çırağan Sarayı'nda görkemli defile! Tasarımcı Lazaza Gülcan Selçuk, tamamı el işçiliğiyle yapılan yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı
11:27 17 yaşındaki gencin tecavüze uğradığı olayda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı: Biz de kandırıldık
11:30 6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar da biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler kan dondurdu
11:27 Üzerine kale direği devrilen 8 yaşındaki çocuk, 3 gün süren hayatta kalma mücadelesini kaybetti
11:20 Arjantinli taraftar sevinçten balkon canımı kırdı! Yanındaki kadının ilk tepkisi espri konusu oldu
11:10 Anketçi Bekir Ağırdır'dan dikkat çeken açıklama: 6'lı masa, HDP ile uzlaşırsa oyları 55-60'a çıkabilir
11:04 Müge Anlı'daki tepkileriyle fenomen olan Zeynep Ergül cezaevinden tahliye oldu! İşte son hali
11:00 Türkiye'nin gündemine oturan çocuk gelin bu fotoğraflarda kaç yaşında? Annesi cevapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 13:10:54. #1.13#
SON DAKİKA: EYT için yaş sınırı hakkında yeni iddia ortaya çıktı: Erkekler 48 kadınlarda 46 yaş sınır olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement