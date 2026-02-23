Emeklinin gözü Kabine'de! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - Son Dakika
Emeklinin gözü Kabine'de! Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

23.02.2026 09:36
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Kritik toplantıda önemli başlıklar masaya yatırılacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyelerine yapılması beklenen artış ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Kritik toplantının ardından seslenecek. İşte detaylar...

Milyonlarca emeklinin gözü, bugün toplanacak Kabine toplantısında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kritik konular masaya yatırılacak.toplantıya, yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

KAPSAMLI RAPOR SUNULACAK

Toplantıda güvenlik politikaları kapsamında TBMM bünyesinde çalışmalarını yürüten Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı kapsamlı rapor Kabine üyelerince değerlendirilecek.

Bu rapor ışığında, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni yargı paketinin sınırları çizilecek.

Özellikle infaz düzenlemeleri ile Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) yapılması planlanan köklü değişiklikler masaya yatırılacak.

İKRAMİYELERDE ARTIŞ OLACAK MI?

Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve ekonomik adımlar kabinenin önemli başlıkları arasında yer alırken emekli bayram ikramiyeleri de yakın takipte.

Kabinenin, şu an 4 bin TL olarak uygulanan ikramiye tutarında yeni bir artışa gidilip gidilmeyeceğine ilişkin vereceği karar merak konusu.

ABD-İRAN GERİLİMİ DE MASADA OLACAK

Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını da yakından takip ediyor.

ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da ele alınacak.

HAKAN FİDAN BİLGİ VERECEK

Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da kabinede konuşulması beklenen başlıklar arasında.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi verebileceği değerlendiriliyor.

