Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemeler devam ediyor

Ekonomi

Emet ilçesinde 2024 yılı yatırım programına alınan yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Türkiye'de 81 ilde aralarında Emet ilçesinin de bulunduğu 13 yeni hükümet konağı yapım işi 2024 yılı yatırım programına alınırken, inşaat alanında inceme ve diğer resmi işlemler devam ediyor.

Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yeni Hükümet Konağı binasının yapılacağı ilçe otogarı ve çevresinde incelemelerde bulunurken, otogar alanının satış ve devir gibi işlemleri Şubat 2024 belediye meclis toplantısı gündem maddeleri arasına alındı. Kaymakam Seyman ve Başkan Doğan konu ile ilgili Kütahya Valisi Musa Işın'ı da makamında ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

Mevcut Hükümet Konağı binasının depreme dayanıklı olmadığı raporlarının tutulmasının ardından yeni bir Hükümet Binası yapma çalışmaları başlatılmıştı. Bu çerçevede öncelikle ilçe girişimde otogar olarak kullanılan alanda yeni hükümet binası yapım işi değerlendirildi. Resmi Gazetede yayımlanan ve programa alınan yeni bina inşasının bahar aylarında başlaması bekleniyor. - KÜTAHYA