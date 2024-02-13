Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemeler devam ediyor

Emet ilçesinde 2024 yılı yatırım programına alınan yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Türkiye'de 81 ilde aralarında Emet ilçesinin de bulunduğu 13 yeni hükümet konağı yapım işi 2024 yılı yatırım programına alınırken, inşaat alanında inceme ve diğer resmi işlemler devam ediyor.
Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yeni Hükümet Konağı binasının yapılacağı ilçe otogarı ve çevresinde incelemelerde bulunurken, otogar alanının satış ve devir gibi işlemleri Şubat 2024 belediye meclis toplantısı gündem maddeleri arasına alındı. Kaymakam Seyman ve Başkan Doğan konu ile ilgili Kütahya Valisi Musa Işın'ı da makamında ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.
Mevcut Hükümet Konağı binasının depreme dayanıklı olmadığı raporlarının tutulmasının ardından yeni bir Hükümet Binası yapma çalışmaları başlatılmıştı. Bu çerçevede öncelikle ilçe girişimde otogar olarak kullanılan alanda yeni hükümet binası yapım işi değerlendirildi. Resmi Gazetede yayımlanan ve programa alınan yeni bina inşasının bahar aylarında başlaması bekleniyor. - KÜTAHYA
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
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Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Adana'da belediye çalışanı tarafından vurularak öldürülen Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
CHP'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinden aday gösterilmeyen Gürsel Tekin'in istifasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Adana'nın Çukurova ilçesinden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin de partisinden istifa etti. Çetin, "Ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasbedilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek gördüm" ifadelerini kullandı.
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