Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemeler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemeler devam ediyor

Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemeler devam ediyor

Emet ilçesinde 2024 yılı yatırım programına alınan yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemelerin devam ettiği bildirildi. İnşaat alanında inceme ve diğer resmi işlemler devam ediyor.

13.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emet ilçesinde 2024 yılı yatırım programına alınan yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Türkiye'de 81 ilde aralarında Emet ilçesinin de bulunduğu 13 yeni hükümet konağı yapım işi 2024 yılı yatırım programına alınırken, inşaat alanında inceme ve diğer resmi işlemler devam ediyor.

Emet Kaymakamı Furkan Seyman ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yeni Hükümet Konağı binasının yapılacağı ilçe otogarı ve çevresinde incelemelerde bulunurken, otogar alanının satış ve devir gibi işlemleri Şubat 2024 belediye meclis toplantısı gündem maddeleri arasına alındı. Kaymakam Seyman ve Başkan Doğan konu ile ilgili Kütahya Valisi Musa Işın'ı da makamında ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

Mevcut Hükümet Konağı binasının depreme dayanıklı olmadığı raporlarının tutulmasının ardından yeni bir Hükümet Binası yapma çalışmaları başlatılmıştı. Bu çerçevede öncelikle ilçe girişimde otogar olarak kullanılan alanda yeni hükümet binası yapım işi değerlendirildi. Resmi Gazetede yayımlanan ve programa alınan yeni bina inşasının bahar aylarında başlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Hükümet, Emet, Valilik, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemeler devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: Emet ilçesinde yeni Hükümet Konağı yapımı için proje ve incelemeler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement