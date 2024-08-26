Emlak ilanlarında doğrulama sistemi devreye giriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak ilanlarında doğrulama sistemi devreye giriyor

Emlak ilanlarında doğrulama sistemi devreye giriyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) 13'üncü Meslek Komitesi Başkanı Coşkun Emik, 15 Eylül'de Elektronik İlan Doğrulama Sisteminin (EİDS) devreye gireceğini hatırlattı. Ticaret Bakanlığı taşınmaz ticaretine yönelik yönetmelik değişikliğine gitti. Piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla emlakçılara ilan platformlarında doğrulama yükümlülüğü getirdi. Düzenleme kapsamındaki EİDS, 15 Eylül'de devreye alınacak. Yılbaşından itibaren de zorunlu olacak ve emlak ticaretinde uygulanacak. Bu sayede, platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi veya o kişinin birinci ve ikinci derece hısımları ile eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince sistem üzerinden yetkilendirilen emlak işletmesi bu işi yapacak. Üyeleri ile meslektaşlarını yeni uygulamaya hazır olmaları ve titizlikle uygulamaları konusunda uyarılarda bulunan DTO 13'üncü Meslek Komitesi Başkanı Coşkun Emik, 'Oda olarak, üst düzeydeki temaslarımız ve taleplerimiz doğrultusunda, yeni bir düzenlemeye geçiliyor. Sektörümüz açısından önemlidir; derleyip toparlayıcı bir unsurdur. Bu konudaki çalışmalarımızda, en başından bu yana bize destek olan başta DTO Başkanımız Uğur Erdoğan olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlık bürokratlarımız ile katkı sağlayan herkese teşekkürü bir borç biliriz' dedi. - DENİZLİ

26.08.2024 11:50
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Denizli Ticaret Odası (DTO) 13'üncü Meslek Komitesi Başkanı Coşkun Emik, 15 Eylül'de Elektronik İlan Doğrulama Sisteminin (EİDS) devreye gireceğini hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ticaretine yönelik yönetmelik değişikliğine gitti. Piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla emlakçılara ilan platformlarında doğrulama yükümlülüğü getirdi. Düzenleme kapsamındaki EİDS, 15 Eylül'de devreye alınacak. Yılbaşından itibaren de zorunlu olacak ve emlak ticaretinde uygulanacak. Bu sayede, platformlardaki emlak ilanları, taşınmaz sahibi veya o kişinin birinci ve ikinci derece hısımları ile eşi tarafından verilebilecek ya da taşınmaz sahibince sistem üzerinden yetkilendirilen emlak işletmesi bu işi yapacak.

Elektronik ilan doğrulama sistemi geliyor

Üyeleri ile meslektaşlarını yeni uygulamaya hazır olmaları ve titizlikle uygulamaları konusunda uyarılarda bulunan DTO 13'üncü Meslek Komitesi Başkanı Coşkun Emik, "Oda olarak, üst düzeydeki temaslarımız ve taleplerimiz doğrultusunda, yeni bir düzenlemeye geçiliyor. Sektörümüz açısından önemlidir; derleyip toparlayıcı bir unsurdur. Bu konudaki çalışmalarımızda, en başından bu yana bize destek olan başta DTO Başkanımız Uğur Erdoğan olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlık bürokratlarımız ile katkı sağlayan herkese teşekkürü bir borç biliriz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emlak ilanlarında doğrulama sistemi devreye giriyor - Son Dakika

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