Emlak Katılım, temassız broşür dönemine geçiyor

Emlak Katılım, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, şubelerinde ürün ve hizmetlere yönelik broşürleri kağıt olarak basmama kararı aldı.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, çevreci ve sürdürülebilir projeleri destekleyen, bu doğrultuda ürün ve hizmetler sunan bir banka olma hedefini benimseyen kuruluş, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Emlak Katılım Çevre Haftası'nda aldığı yeni bir kararla şubelerinde ürün ve hizmetlere yönelik broşürleri artık kağıt olarak basmıyor. Banka müşterileri şubedeyken ilgilendiği ürün ve hizmetin detaylarına karekod okutarak ulaşabiliyor, böylelikle banka kağıt israfının önüne geçmeyi hedefliyor.

2019'da Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık belgesini almaya hak kazanan bankanın şubelerinden 2021'de geri dönüşüme gönderilen atık miktarı yaklaşık 22 bin kilogram olurken, bu sayı 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 7 bin kilogram oldu.

Genel Müdürlük binasında, 2021'de geri dönüşüme gönderilen atık miktarı yaklaşık 3 bin kilogram olurken 2022 yılının ilk çeyreğinde ise bu miktar yaklaşık bin kilogram olarak gerçekleştirdi.

Ayrıca sektörde ve dünyada yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görülen Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 2 bin ton katkı sağladı.

Çevre haftası birçok etkinlikle kutlandı

Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin oluşturulması, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla organize edilen Emlak Katılım'ın da sponsorluğunu üstlendiği "Türkiye Çevre Haftası" birçok etkinlikle kutlandı.

Çevre Haftası'nda organize edilen birçok etkinlikten biri olan ve Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz platformu Çevre ve Çocuk Akademisi'nin tanıtımı binin üzerinde çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yine Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çevre Haftası konserlerinde birçok sanatçı yer alırken 50 binin üzerinde kişi konsere katıldı.

Enerji verimliliğinin de dikkatle takip edildiği çevreci yaklaşımda, bankanın genel müdürlük binasında akıllı iklimlendirme ve aydınlatma otomasyonu ile enerji tasarrufu sağlanıyor.

Bu otomasyon sistemi ile kullanılmayan alanlarda klimalar ve aydınlatmalar kapanıyor ve varlık sensörleriyle hareket algılandığında klima ve aydınlatmalar çalışıyor.

Aynı zamanda aydınlatma armatürleri ışık algılayan sensörler sayesinde dış ortam ışığına göre ışık yoğunluğunu ayarlıyor ve enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

Yeni nesil sistemlerle gereksiz su kullanımı önleniyor

Bankanın genel müdürlük binasında düşük enerji tüketen led aydınlatma armatürleri kullanılıyor. Isıtma ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği yüksek cihazlar yer alıyor.

Su tasarrufunu artırmak ve sürdürebilirliği sağlamak adına genel müdürlük binasında tüm bataryalar sensörlü olarak bulunuyor. Bu şekilde gereksiz su kullanımı önlenerek tasarruf sağlanıyor.

Aynı zamanda kaynakların doğru kullanımı açısından önemli olan gri su arıtma sistemi sayesinde atıl su arıtılarak bahçe sulamada kullanılıyor.

Hava perdeleriyle şubelerin ısısı belli oranda tutuluyor

Bankanın Ümraniye'deki ek hizmet binasında 35KW gücünde kurulan Güneş Enerji Sisteminde yaz-kış ortalaması alındığında yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanıyor.

Burada düşük enerji tüketen led aydınlatma armatürleri kullanılıyor, bankanın ek binası ve şubelerinde VRF ve Split klimalarda B sınıfı (Gümrük Birliği Anlaşması öncesi A++ sınıfına denk geliyor) enerji verimliliği yüksek iklimlendirme cihazları yer alıyor.

Banka şubelerinin girişinde kullanılan hava perdeleri sayesinde ısı değişimi engellenerek ortam ısısı belli oranda sabit tutuluyor. Bu sayede iklimlendirme cihazlarının gereksiz çalışması önleniyor.

İklimlendirme sistemleri otomatik termostat ayarlı olup iç ortam sıcaklığı istenilen seviyeye geldiğinde kendini kapatıyor ve enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor.

İklim değişikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan projeleri finanse ediyor

Emlak Katılım, iklim değişikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan sürdürülebilir projeleri finanse etmeye 2022'de de devam ediyor. Bu bilinçle gerçekleştirdiği Türkiye ve dünyada örnekleri olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini hayata geçiren Emlak Katılım, gerçekleştirdiği yeşil kira sertifikası ihraçlarından sağlanan fonlarla, iklim değişikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan projeleri finanse ediyor.

Sektörde ve dünyada yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görülen Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 2 bin ton katkı sağlandı.

Sürdürülebilir, yeşil ve sosyal sukuk ihraçları gerçekleştirerek tematik fonlara daha fazla erişim sağlamayı hedefleyen Emlak Katılım, üçüncü tarafların sürdürülebilir veya yeşil sukuk ihraçlarına aracılık ederek, sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine de devam edecek.

Bu minvalde Emlak Katılım Aralık 2021'de, İstanbul'un küresel bir finans merkezine dönüşüm hedefine katkı sağlamak amacıyla eser sözleşmesine dayalı ilk yeşil kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği'nin (ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri kapsamında geliştirilen kira sertifikası ile ihraçtan sağlanan fon, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan LEED ND v4 Built Gold sertifikası alması planlanan çevre dostu yeşil binalarda kullanılıyor.

Bu yıl ise Emlak Katılım, Konya Büyükşehir Belediyesi ile yeşil sukuk çalışmalarına başladı. Öte yandan kurum, çevreye duyarlı projelerin desteklenmesi kapsamında, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen müşterilerine, Çatı Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında yaptığı leasing anlaşmaları sayesinde çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumuna yönelik uygun ürün ve hizmetler sunuyor.

Emlak Katılım, yakın zamanda hizmete sunacağı ürünleriyle sürdürülebilir yaşamı desteklemek için çevreye duyarlı evlerin, araçların satın alınmasına yönelik olan ürün ve hizmetlerini kullanan ve e-şube aracılığı ile müşterisi olanlar adına OGEM-VAK iş birliği ile fidan bağışı yaparak çevreye katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor.