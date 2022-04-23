Emlak Katılımdan görme engelli çocuklar için dergi çalışması - Son Dakika
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Emlak Katılımdan görme engelli çocuklar için dergi çalışması

23.04.2022 19:15
Emlak Katılımdan görme engelli çocuklar için dergi çalışması

Emlak Katılım, Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ve Yeşilay ile görme engelli çocuklar için özel bir dergi çalışması yaptı.

Emlak Katılım, Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ve Yeşilay ile görme engelli çocuklar için özel bir dergi çalışması yaptı.

Emlak Katılımdan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, Yeşilayın Mavi Kırlangıç Dergisi'ni Braille alfabesi ile bastırarak ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören görme engelli çocuklara ulaştırdı. Yeşilay faaliyetlerinin, eğlenceli içeriklerin ve çocuklar için oyunların yer aldığı dergi ilk kez Braille alfabesiyle basılarak çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldı.

"Mavi Kırlangıç Özel Sayısı", çocukların hem eğlenip hem de sağlıklı yaşam; kültür, zararlı alışkanlıklardan korunma, değerler, bilim, tarih gibi birçok alanda bilgi edinmelerini sağlayan içerikleri barındırıyor.

İki bin çocuğa dergi ulaştırıldı

Sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modelleri ile ülke ekonomisine hizmet etmeyi hedefleyen Emlak Katılım, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Yeşilay ve Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği sayesinde Braille alfabesiyle hazırlanan dergi, Türkiye genelinde ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim gören toplam iki bin görme engelli çocuğa ulaştırıldı. Bunun yanı sıra görme engelli öğrencilere eğitim hizmeti veren sivil toplum kuruluşlarına da gönderildi. Emlak Katılım, Yeşilay ile iş birliği çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyor.

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Görme Engelli, İstanbul, Yeşilay, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emlak Katılımdan görme engelli çocuklar için dergi çalışması - Son Dakika


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