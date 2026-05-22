Emlak Konut\'tan İlk Sukuk İhracı

22.05.2026 11:16
Emlak Konut, uluslararası piyasalarda 650 milyon dolar tutarında sukuk ihraç etti.

EMLAK Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirilen ihraç, Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan işlem kapsamında, 100'e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Elde edilen güçlü talep Emlak Konut'un uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunu ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

KÜRESEL YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya, kalan bölümü ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı.

Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu. Bu dağılım, Emlak Konut'un uluslararası yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ve güven duyulan bir marka olduğunu ortaya koydu.

GÜÇLÜ TALEP MALİYET OPTİMİZASYONUNU DESTEKLEDİ

Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiğini ortaya koyarken, Emlak Konut'un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de önemli ölçüde güçlendirdi.

Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonuç, yatırımcıların hem şirketin güçlü finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi, şirketin finansal performansına ve geleceğe yönelik büyüme stratejilerine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

200 MİLYAR TL'Yİ AŞAN NET AKTİF DEĞERİYLE GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

200 milyar TL'yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla Emlak Konut, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği kurumlar arasındaki yerini güçlendirdi.

Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdürecek.

İŞLEMDE KÜRESEL FİNANS KURUMLARI GÖREV ALDI

Uluslararası sukuk ihracında Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC üstlenirken; Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment CompanyK.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. ise Müşterek Lider Düzenleyici olarak görev aldı.

Gerçekleştirilen işlem, Emlak Konut'un uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği güçlü iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini ortaya koyarken, şirketin gelecekte gerçekleştireceği uluslararası finansman işlemleri açısından da önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kaynak: DHA

