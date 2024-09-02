Emlak Satışları ve Tapu Harç Geliri Rekor Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Satışları ve Tapu Harç Geliri Rekor Seviyede

Emlak Satışları ve Tapu Harç Geliri Rekor Seviyede

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, tapu dairelerinde yapılan satış işlem sayısının 1 milyon 770 bin 35 olduğunu ve elde edilen tapu harç gelirinin 50 milyar 836 milyon lirayı geçtiğini açıkladı. Özelmacıklı, gayrimenkul piyasasında fırsatlar olduğunu ve ticari gayrimenkulde de yatırım fırsatları bulunduğunu belirtti.

02.09.2024 12:17
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tapu dairelerinde ilk sekiz ayda yapılan satış işlem sayısı 1 milyon 770 bin 35 oldu. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 50 milyar 836 milyon lirayı geçti" dedi.

Tapu dairelerinde ilk sekiz ayda yapılan satış işlem sayısı 1 milyon 770 bin 35 oldu. Aynı dönemde satış işlemlerinden elde edilen tapu harç geliri ise 50 milyar 836 milyon lirayı geçti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Gayrimenkul satışlarında geçen ayki olumlu havanın etkisi Ağustos ayına da yansıdı. Özellikle tüm gayrimenkul satışlarında son bir ayda 280 bine yakın satış işlemi gerçekleşti. Yıl içindeki toplam tapu harcı geliri ise rekor bir seviyede artarak şimdiden 50 milyar lirayı geçti. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 455 milyar lirayı aştı" dedi.

"Maliyetin altında satışlar yapılıyor"

Gayrimenkul piyasalarında alıcılar için hala çok sayıda fırsatlar olduğunu ifade eden Özelmacıklı "Son TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen binaların yüz ölçümü yüzde 30,9 azalırken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüz ölçümü yüzde 14,7 azaldı. İnşaat maliyet endeksi ise 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bu veriler çerçevesinde yeni konut üretimi ve konut teslimleri düşerken, maliyetler artmaya devam ediyor. Merkez Bankası konut fiyat endeksine baktığımızda da bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 14,3 oranında azalma var. Konut fiyatlarının enflasyona göre gerilediği ve önemli ölçüde yeni maliyetlerin altında satışların yapıldığı bir dönemdeyiz" dedi.

"Ticari gayrimenkulde fırsat barındırıyor"

Merkez Bankası tarafından açıklanan ticari gayrimenkul fiyat endeksi verilerine de değinen Özelmacıklı, "Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi Türkiye genelindeki ticari gayrimenkullerin özelliklerine bağlı fiyat değişimlerini izlemek amacıyla, dükkan ve ofis fiyat endekslerinin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanan fiyat endeksidir. 2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde TGFE bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azaldı. Burada da toparlanma sinyallerini alıyoruz. Özellikle yatırımcılar için ofis ve dükkanlarda da fırsatlar var" dedi.

" İstanbul'da dükkan metrekare değeri 80 bin TL seviyesinde"

Bazı illerdeki dükkan kategorilerindeki ticari metrekare değerleri hakkında da değerlendirmeler yapan Özelmacıklı "İstanbul'da dükkan metrekare değerleri ortalama 80 bin TL seviyesinde iken kira değer ortalaması metrekarede 350 TL seviyelerinde. Son bir yılda kira fiyatları yüzde 60 seviyesinde artarken, satış fiyatları ise yarısı oranında arttı. Bu nedenle düşen amortisman süreleri nedeniyle yatırımcıların da kira getirisi amacıyla iştahının da arttığını söyleyebiliriz. Ankara'da ise dükkan metrekare değerleri ortalama 50 bin TL iken kira ortalaması 250 TL seviyesinde. Bu durum İzmir'de ise 65 bin TL metrekare satış fiyat ortalamasında iken, kiralıkta 300 TL seviyelerinde" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Emlak Satışları ve Tapu Harç Geliri Rekor Seviyede - Son Dakika

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