En büyük bin ihracatçının yüzde 93'ü Güneydoğu'dan

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" araştırması yayınlandı. Kitapta Güneydoğu'dan 93 şirket yer aldı. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçı şirketinin 77'si Gaziantep'te, 9'u Kahramanmaraş'ta, 6'sı Mardin'de, biri ise Adıyaman'da bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Bölge ihracatı her yıl artış gösteriyor. Aynı şekilde ticari faaliyetlerini sınır ötesine taşıyan şirketlerimizin sayısı da artıyor. 2020 yılında bölge olarak 9,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın 5,3 milyar dolarlık kısmını Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer alan 93 şirketimiz yaptı. Bütün ihracatçı şirketlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Daha fazlasını yapabilecek gücümüz var. Hep birlikte başaracağız" dedi. Tekstil, halı, hububat ve kuru meyve sektörlerinden aldığı güçle Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren bölgelerden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından oluşturulan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı" çalışmasında da güçlü yer aldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "TİM tarafından oluşturulan 'İlk 1000 İhracatçı Firma - 2020' araştırma kitabında bölgemizden 93 şirket yer alıyor. Kanuni merkezlerine göre belirlenen bu firmalarımızın 77'si Gaziantep'te, 9'u Kahramanmaraş'ta, 6'sı Mardin'de, biri ise Adıyaman'da faaliyetlerine devam ediyor. Hepsini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

Güneydoğu Anadolu Bölge ihracatı hakkında da bilgi veren Fikret Kileci, 2020 yılında gerçekleşen toplam ihracatı 9,3 milyar dolar olarak ifade etti. Fikret Kileci, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu ihracatın 5,3 milyar dolarını 'İlk 1000 İhracatçı Firma - 2020' araştırmasında yer alan şirketlerimiz gerçekleştirdi. 2021 yılı için bölge olarak 12 milyar dolar hedefini önümüze koyduk. Ocak - Ağustos dönemi ihracatımız 7,3 milyar dolar. Öyle görünüyor ki yılı hedefimize yakın seviyede tamamlayacağız. İhracatçı şehirlerimiz olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman ile birlikte 195 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bütün ihracatçı şirketlerimiz yurt dışı pazarlarda daha güçlü yer alabilmek için büyük emek harcıyor. Birlikte daha rekabetçi ve katma değeri yüksek ürün üretimi için çalışıyoruz. Tarım alt yapımız, gelişkin sanayimiz ve motivasyonumuzla bunu gerçekleştirecek gücümüz var. Türkiye ve bölgemiz için üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz." - GAZİANTEP