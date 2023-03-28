Sosyal medya memur zammı için çalkalanıyor! Kısa zamanda tweet sayısı 200 bine ulaştı - Son Dakika
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Sosyal medya memur zammı için çalkalanıyor! Kısa zamanda tweet sayısı 200 bine ulaştı

28.03.2023 13:41

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasından sonra, "Memur maaşına ek zam gelir mi?" sorusu gündeme boma gibi düştü. Konuyla ilgili sosyal medyada örgütlenen memurlar, "MemuraRefahZammı" etiketiyle kısa zamanda 200 bine yakın tweet gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL yükseltildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, gözler memur maaşlarına çevrildi. Bu kapsamda memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı.

ZAM ETİKETİ TT OLDU

Konuyla ilgili ekonomik anlamda geçinemediğini ifade eden ve sosyal medyada örgütlenen memurlar "MemuraRefahZammı" etiketiyle kısa sürede 200 bine yakın tweet attı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Sosyal medyada memurun zam isyanı! Kısa sürede 200 bine yakın tweet atıldı
Sosyal medyada memurun zam isyanı! Kısa sürede 200 bine yakın tweet atıldı
Sosyal medyada memurun zam isyanı! Kısa sürede 200 bine yakın tweet atıldı
Sosyal medyada memurun zam isyanı! Kısa sürede 200 bine yakın tweet atıldı
Sosyal medyada memurun zam isyanı! Kısa sürede 200 bine yakın tweet atıldı
Sosyal medyada memurun zam isyanı! Kısa sürede 200 bine yakın tweet atıldı

ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM ALACAKLAR

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılacağı tahmin ediliyordu. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

YORUMLAR (3)
  • alos : DEPREM OLMASIN. Bİ CACIK OLMAZ BUNLARDAN. EMEKLİYİ BÖLDÜ VARMI BİR SES. Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Yavuz: memur otursun zaten fazla alıyorsunuz. bu ülkeye yük gibisiniz. asgari ücrete zam lazım. size gerek yok. Cevap Yaz 8 30 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Fena çalkalanıyor ,tsunami uyarısı yapın..:) Cevap Yaz 20 16 Yayından Kaldır
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Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya memur zammı için çalkalanıyor! Kısa zamanda tweet sayısı 200 bine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya memur zammı için çalkalanıyor! Kısa zamanda tweet sayısı 200 bine ulaştı - Son Dakika
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