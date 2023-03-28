Sosyal medya memur zammı için çalkalanıyor! Kısa zamanda tweet sayısı 200 bine ulaştı

Tahminleri tutan isim yine uyardı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL yükseltildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, gözler memur maaşlarına çevrildi. Bu kapsamda memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı.

ZAM ETİKETİ TT OLDU

Konuyla ilgili ekonomik anlamda geçinemediğini ifade eden ve sosyal medyada örgütlenen memurlar "MemuraRefahZammı" etiketiyle kısa sürede 200 bine yakın tweet attı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

ENFLASYON FARKINA GÖRE ZAM ALACAKLAR

TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılacağı tahmin ediliyordu. Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.