Ekonomi

En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

08.01.2026 11:03
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Ekonomi yönetimi konuyla ilgili Beştepe'de bir araya gelerek rakamları masaya yatırdı. Hükümet kulislerine yansıyan bilgiye göre ise; yapılacak zam ile 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşı, ilan edilen 18 bin 938 liranın üstüne çıkacak. En düşük emekli maaşına asgari ücret oranında zam yapılması ve 21 bin 500 TL'ye çıkacağı konuşuluyor.

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli zammı netlik kazandı. SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. Buna göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, açıklanan rakamla 18 bin 939 lira oldu. Şimdi gözler eleştirilere konu olan en düşük emekli maaşı ile ilgili yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM

Son iki yılda enflasyon oranını aynı şekilde Meclis'e taşıyan hükümet, bu kez en düşük emekli maaşına ek zam yapmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Beştepe'de bir araya geldi.

DÜZENLEME MECLİS'E SUNULACAK

Meclis'e taşınacak düzenlemede artış oranının belirlenmesinde etki analizleri ve bütçe karşılığı da incelenecek. Ardından işverene ücret desteğinin de olduğu torba kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin 14-15 maddeden oluşması bekleniyor. Teklif Meclis'te kabul edildikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ASGARİ ZAM FORMÜLÜ

NTV muhabiri Özgür Akbaş, hükümet kanadında en düşük emekli maaşına yönelik sürpriz bir çalışma olduğunu belirtti. Aktaş, canlı yayında yaptığı açıklamada "Yüzde 12.19 oranının üstünde bir artış olacak. Hatta AK Parti kulis bilgisi olarak söylenen şu: Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı kadar yüzde 27.36'lık bir zam olacağı ifade ediliyor. 4 milyona yakın emeklinin alacağı en düşük emekli maaşı 21 bin 500 TL olacak. Bu rakam ciddi anlamda konuşuluyor. Hazineye etkisi ise 10 milyar 248 milyon TL olacağı da hesaplanmış durumda." ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ, "TALEPLERE DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde NTV yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını belirtmişti. Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Yılmaz, "İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." dedi.

Yılmaz sözlerinin devamında, "SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım. Enflasyon farkı kadar bu düzenlemeler yapılıyor. En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." dedi.

Asgari Ücret, Hükümet, Ekonomi, Aralık, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

