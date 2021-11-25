Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032922 6,20 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,353302 4,06 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,062573 3,91 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 4,455870 3,65 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,106693 3,59 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 17,989528 3,37 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,481876 2,63 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 24,162065 2,57 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 18,962506 2,04 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 16,205016 1,99 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 7,427297 4,49 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,055611 4,44 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,074139 4,02 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,419739 3,88 Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,365490 3,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,169350 4,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,218264 3,89 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,158248 3,88 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,165591 3,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,227798 3,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,182522 4,27 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,258903 4,22 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,394676 3,81 Inveo Portföy Bir. Değ. Fon 2,078596 3,42 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,764988 3,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,049460 3,64 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,353543 3,60 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 4,765800 3,23 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,820029 2,32 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,886254 2,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,168872 2,29 Ak Portföy Altın Fonu 0,159315 2,27 Garanti Portföy Altın Fonu 0,198239 2,26 Deniz Port. Altın Fonu 0,086134 2,21 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,067677 2,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,047941 0,06 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,385010 0,05 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,009257 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 11,419632 0,05 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,155855 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bunalımdaki eski hostesten intihar girişimi! Polis üç saatte ikna etti

1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı

Yoğun bakımdan çıkarılan Kadir İnanır, servise alındı

CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu

Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini

Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada

AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama