Enercon CEO'su: Türkiye, Almanya'dan sonra en önemli pazar - Son Dakika
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Ekonomi

Enercon CEO'su: Türkiye, Almanya'dan sonra en önemli pazar

Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon'un CEO'su Udo Bauer, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli pazar olduğunu belirtti. Bauer, Türkiye'deki yatırımların 2026'da tamamlanacağını ve sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacaklarını söyledi. Türkiye'de yerli aksam üretiminin hedeflendiği projelerin devletin desteğini gösterdiğini vurgulayan Bauer, Türkiye'ye olan yatırımlarının artacağını ifade etti. Enercon'un Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Arif Günyar ise Türkiye'de üretilen rüzgar ekipmanlarının dünya standartlarında olduğunu belirtti ve yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

10.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:11
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Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon Üst Yöneticisi (CEO) Udo Bauer, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli pazar olduğunu belirterek, "Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak, sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacağız." dedi.

Bauer, WindEurope Yıllık Etkinliği kapsamında AA muhabirine, Enercon'un küresel pazarda 61 gigavatlık güce ulaştığını, bunun 40 yılda elde edildiğini söyledi.

Türkiye'de 2,8 gigavatlık rüzgar kapasite kurulumu gerçekleştirdiklerini bildiren Bauer, 1,5 gigavatlık kurulum daha planlandığını söyledi.

Bauer, Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejisinin ülkenin "net sıfır" emisyonuna ulaşmada önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yerli aksam üretiminin hedeflendiği projeleri oldukça değerli buluyoruz. Bu aslında devletin de projeye inancını, desteğini gösteriyor. Türkiye, rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli ikinci pazar konumunda bulunuyor. Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak, sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacağız. Türkiye'de 700 doğrudan, 10 bin civarında dolaylı istihdam sağlıyoruz. Türkiye'ye yeni bir teknoloji olan E-175 E2 GT jeneratörü getirmek istiyoruz. Yatırımcılar olarak piyasanın öngörülebilir ve istikrarlı olmasını bekliyoruz. Böylelikle Türkiye'ye olan yatırımlarımız artacak devam edecek. Yaklaşık 1 ay önce Türk yetkililerle görüştük ve YEKA projelerine ilgi duyduğumuzu belirttik. Bu projelerin bir parçası olduğumuzu bakanlara ilettik."

"Türkiye'de üretilen rüzgar ekipmanları dünya standartlarında"

Enercon'un Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Arif Günyar da Türkiye'de küresel anlamda bir üretim anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Ülkelere göre değişmeyen yüksek standartta üretim geliştirdiklerini dile getiren Günyar, "Türkiye'de üretilen rüzgar ekipmanlarımız dünya standartlarında. Ülkelere göre değişen bir ürün gamımız yok aksine dünyanın her yerinde aynı kalitede ürün üretiyoruz. Türkiye'de ilk rüzgar ekipman üretim tesisi kuran ve hayata geçiren şirket konumundayız. Yatırımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enercon CEO'su: Türkiye, Almanya'dan sonra en önemli pazar - Son Dakika

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