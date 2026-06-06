Enerji Bağımsızlığı İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Enerji Bağımsızlığı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Enerji Bağımsızlığı İçin Çalışmalar Devam Ediyor
06.06.2026 22:12
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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmak için önemli adımlar attığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığın bitirilmesi konusunda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bayraktar, Divan Otel'de düzenlenen Ankaralılar Derneğinin 41. Yıl Ödül Gecesi'ndeki konuşmasında, Ankara'nın Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinde iki tane önemli unsur olduğunu ve bunların çözülmesi halinde Türkiye'nin tüm sorunlarının üstesinden gelebileceğini dile getiren Bayraktar, "Türkiye sanayisinde ihracatın katma değerli hale gelmesi lazım. Türkiye bugün 270 milyar dolar üzerinde ihracat yapıyor. Çok önemli bir üretim ülkesi, çok önemli bir üretim kabiliyeti, güçlü bir teşebbüsümüz var. Daha katma değerli üretmiyor sanayimiz. İşte, Ankara bunun için önemli çünkü burası savunma sanayinin ve yazılım sektörünün merkezi." diye konuştu.

Bayraktar, ikinci unsurun enerji olduğunu ve enerjide bağımsızlığın sağlanması için Türkiye'nin her alanda çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiğini ve önemli adımlar attığını bildirdi.

Enerji bağımsızlığının milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"2022'de ülke olarak yaklaşık 100 milyar dolarlık bir fatura ödedik enerji ithalatına. Ekonominin çarklarının dönmesi için artan ihtiyaçların karşılanması için enerjisiz bir hayat düşünülemiyor. Özellikle 2026'da yüksek enerji fiyatlarının yaşandığı böyle bir süreçte, bütçenin üzerinden bu yükü kaldırmak hakikaten ekonominin bağımsızlığı ve milli güvenlik açısından önemli. Enerji ihtiyacımız artıyor, sanayimiz büyüyor, nüfusumuz artıyor, şehirleşme artıyor. Türkiye Mavi Vatan'da kendi denizlerimizde doğal gaz ve petrol arıyor. Yıllardır terör olan coğrafyasında şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor. Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor. Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğini göstermesi açısından bunlar çok önemli."

Bayraktar, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfiyle bugün dört milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

Mevcut üretimin bu yıl iki katına, 2028'de dört katına çıkacağını vurgulayan Bayraktar, "Ama bunlar yetmez. Şimdi Türkiye artık kendi sahalarının dışında da petrol doğal gaz arayan bir ülke haline geldi. Türkiye, Somali'de sondaj faaliyeti gerçekleştirebilecek bir ülke haline geldi." dedi.

Bayraktar, enerji bağımsızlığı için Türkiye'nin tüm kaynaklarını kullandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerji kaynakları da en üst düzeyde kullanan bir ürün olmak zorunda. Sadece 3-4 gün önce Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan yenilenebilir enerji projelerinin açılış piyasasını yaptık. 8 bin megavatın üzerinde neredeyse 6 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Ayrıca, 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, Türkiye ve dünyada petrol ve doğal gaz arayarak, enerjideki bağımsızlık hikayesini Türkiye Vizyonu'na yazmış olacağız. Biz bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz."

"Ankara, Türkiye'nin ekonomisine güç katmaya devam edecek"

Bayraktar, Ankara'nın Türkiye'nin ekonomisine, gücüne güç katan, enerjisine enerji katan bir merkez olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mayasında vefanın, dayanışmanın olduğu, mayasında yiğitliğin, mertliğin olduğu, mayasında vatanperverliğin olduğu bir şehir Ankara. Tam da seğmenlik ruhu dediğimiz şey işte bu. Dolayısıyla bu özel şehirde Türkiye'nin milli iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin merkezi olan bu şehirde çok önemli bir dernek ve çok önemli bir görev ifa eden Ankaralılar Derneği'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. O seğmenlik ruhu ki İstiklal Savaşı'nda ülkemizin tekrar ayağa kalkmasına kararlılık yapmış. O ruh ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri buradan atılmış ve o günden beri de çok sağlam, çok güçlü bir şekilde büyük Türkiye olma yolunda hızla ilerliyor. O seğmenlik ruhu 10. yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'da yine dirilmiş ve destanını yazmış. Bu şehre hizmet edebilmekten dolayı büyük bir iftihar duruyorum."

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Karadeniz, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bağımsızlığı İçin Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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