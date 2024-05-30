Enerji Bakanı Bayraktar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AB Büyükelçileri ile Enerji Dönüşümü ve İşbirlikleri Konusunu Görüştü

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile enerji dönüşümü ve uluslararası işbirlikleri konularını görüştüklerini belirtti.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini bakanlıkta kabul ettiklerini kaydetti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, "Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndan ve enerji dönüşümü hedeflerimizden bahsettik. Ülkemizin gelişmiş enerji altyapısının ve çok yönlü uluslararası işbirliklerinin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısını vurguladık." ifadelerini kullandı.