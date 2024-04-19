Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Ücretlendirmeyle ilgili "Piyasadaki durumlara göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullanan Bayraktar, 1 Mayıs'ta bitecek doğal gaz desteğiyle ilgili de tüm kesimleri kapsayan bir sürecin yerine imkanlar dahilinde maliyetleri karşılayabileceklerini söyledi.

19.04.2024 11:06  Güncelleme: 11:11
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Doğal gaz ve elektrik faturalarına mayıs ayında herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. Bayraktar nisanda zam yapılmadığını hatırlatarak "Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor ama piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz." dedi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?

Bakanı Bayraktar, katıldığı NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik ve doğal gazla ilgili merak edilen soruyu yanıtlayan Bayraktar mayıs ayında zam beklentilerinin olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"87-88 dolara gelen bir petrol fiyatı var. Doğal gazda yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Bunlardan bağımsız olmamız söz konusu değil. En uygun şekilde vatandaşlarımıza nasıl sunabiliriz çabası içindeyiz. Yaşanan seçim süreçlerini geçirdik buna rağmen nisanda zam yapılmadı. Mayısta da zam beklentisi gözükmüyor ama gelişmelere göre, piyasadaki durumlara göre bunları değerlendireceğiz."

1 Mayıs'ta sona erecek aylık 25 metreküplük ücretsiz doğal gazla ilgili de konuşan Bayraktar "Sosyal açıdan desteklenmesi gereken grupları desteklemeye devam edeceğiz. Belki bütün kesimlerin desteklenmesi gibi bir süreç doğru olmayabilir. Maliyetleri belli ölçüde de karşılamamız gerekecek. Burada imkanlarımız dahilinde yapılabilecek ne varsa onları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"GABAR CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KEŞFİ"

Gabar'da çıkarılan petrol hakkında da açıklamalarda bulunan Bayraktar "Gabar keşfi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Şırnak ilimiz Türkiye'nin açık ara en çok petrol üreten ili haline geldi. Türkiye Petrolleri 2016'nın başında 33 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar günlük 40 bin varil üretimi geçmiş durumda. Hedefimiz Gabar'ın yıl sonunda günlük 100 bin varil üretimine ulaşmak. Bu konuda yoğun bir çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gabar'da biz 100 bin varile ulaştığımızda, bugünkü petrol fiyatlarıyla konuşursak, 3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklüktür. Biz bunu ithal etmiyoruz, ülkemizde kalıyor." diyen Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: " Hakkari, Van, Gabar'ın kuzey batısı ve tam sınırda kazmayı düşündüğümüz kuyular var. 2024 yılı için çok iddialı bir arama programımız var. 2024 yılında 140 kuyu açacağız. Buralardan da inşallah yeni rezervleri mevcut rezervlerimize ekleyeceğiz."

SOMALİ'DE PETROL ARAMASI

Somali'de petrol araması yapılacağını belirten Bayraktar, "Somali deniz tarafında petrol rezervi olabileceğini düşündüğümüz bir yer. Sismik çalışmaya başlayacağız, 2025 yılında derin deniz sondajı yapmayı istiyoruz." dedi.

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Son Dakika Ekonomi Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hajkan Hajkan: Birileri ıstakoz yesin, jakuzi keyfi yapsın, Bali de gezsin diye biz fazladan fazladan öderiz. Hiç sorun değil alıştık artık. 34 8 Yanıtla
  • Serkan Basar: Zam Var 3,05 Zam yok 1,50 Oranlar Bu Şekilde Bahis Sitelerinde :) 27 4 Yanıtla
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