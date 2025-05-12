Enerji Çözümleri Sanayiciler İçin Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Çözümleri Sanayiciler İçin Hayati Önem Taşıyor

Enerji Çözümleri Sanayiciler İçin Hayati Önem Taşıyor

DOSABSİAD Başkanı Çevikel, artan enerji maliyetleri ve iklim değişikliğiyle mücadelede enerji verimliliğine dikkat çekti.

12.05.2025 15:40
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Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, artan enerji maliyetleri ve iklim değişikliğiyle mücadele ekseninde enerji çözümlerinin sanayiciler için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'Fabrikalarda Enerji Çözümleri Konferansı'nda katılımcılara hitap eden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, organize sanayi bölgelerinin enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji üretimi ve yeşil dönüşümdeki kritik rolüne dikkat çekti. OSB'lerin Türkiye ekonomisinin itici gücü olduğunu belirten Başkan Nilüfer Çevikel, artan enerji maliyetleri ve iklim değişikliğiyle mücadele ekseninde enerji çözümlerinin sanayiciler için hayati önem taşıdığını vurguladı. Çevikel, "Organize Sanayi Bölgelerimiz, yeşil ve dijital dönüşümün merkezinde yer alarak hem rekabet güçlerini artırmalı hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmalıdır. DOSABSİAD olarak bu bilinçle hareket ediyor, enerji verimliliğini ve çevre dostu üretimi, tüm süreçlerimizin odağına alıyoruz" dedi.

"Yenilenebilir enerji üretiminde öncü bir rol üstleniyoruz"

DOSAB'taki enerji alanında hayata geçirilen başarılı projelere değinen Başkan Çevikel "Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği Merkezi'nin de katkılarıyla elliye yakın firmamızda önemli enerji tasarrufları elde ettik. Ağırlıklı olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız sayesinde, Bursa'nın enerji verimliliği en yüksek organize sanayi bölgesi konumundayız. Yapılan çalışmalar sonucunda firmalarımızın faturalarında, 10 milyon TL'ye varan iyileştirmeler gözlemledik. Yerli kaynaklarla çevre dostu elektrik üreten DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Santralimiz, bölgemizdeki işletmelerin buhar ihtiyacının tamamını ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Ayrıca, hayata geçirdiğimiz Çatı Tipi Güneş Enerji Santrallerimizle (GES) yenilenebilir enerji üretiminde de öncü bir rol üstleniyoruz. Bu yatırımlarımız, karbon ayak izimizi azaltma ve yeşil bir OSB olma yolundaki kararlılığımızın somut göstergeleridir" ifadelerini kullandı.

"Maliyetleri düşürecek düzenlemeler acilen hayata geçirilmeli"

Konuşmasında sanayicilerin karşılaştığı güncel zorluklara da değinen Başkan Çevikel, özellikle yenilenebilir enerji mevzuatı ve artan enerji maliyetleri konusunda önemli tespitlerde bulundu. Güneş enerjisi santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilerin, sürekli değişen yenilenebilir enerji mevzuatına hakim olmakta zorlandığını ifade eden Çevikel, "Sanayicilerimizin bu dinamik mevzuatı yakından takip etmesi ve devletimizin sunduğu teşvikler ile avantajların daha etkin bir şekilde duyurularak bu imkanlardan faydalanılması büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki enerji maliyetlerinin rekabetçilik üzerindeki etkisine dikkat çeken Başkan Çevikel "Özellikle tekstil sektörümüz, artan enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle üretimini Mısır gibi ülkelere kaydırma eğilimindedir. Mısır'da sanayi elektriğinin kilowatt saat (kWh) fiyatı yaklaşık 0,028 ABD doları seviyesindeyken, Türkiye'de bu oran mevcut döviz kuru üzerinden ne yazık ki 0,13 ABD dolarına ulaşmaktadır. Bu büyük fark, enerji maliyetlerinde önemli bir fark oluşturmakta ve yatırımcı tercihlerini etkilemektedir. Sanayicilerimizin üzerindeki bu yükün hafifletilmesi ve küresel rekabette ayakta kalabilmeleri için enerji maliyetlerini düşürecek teşviklerin ve özel düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir" dedi.

Konuşmasının sonunda, enerji çözümleri alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Çevikel, DOSABSİAD olarak bu tür platformlarda bilgi ve deneyim paylaşımına büyük önem verdiklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Çözümleri Sanayiciler İçin Hayati Önem Taşıyor - Son Dakika

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