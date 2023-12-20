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Enerji Depolama Teknolojileri Türkiye'de Gelişiyor - Son Dakika
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Enerji Depolama Teknolojileri Türkiye'de Gelişiyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, enerji depolama teknolojilerinin önemini vurgulayarak, Türkiye'de batarya kurulumlarının büyüklük ve coğrafi yaygınlık olarak gelişeceğini belirtti. Enerji depolama projelerinin Türkiye'nin enerji sektörünü güçlendireceğini ve rekabet gücünü artıracağını ifade eden Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, Türkiye'nin yeni bir ekosistemde dünyanın çözüm ortağı olabileceğini söyledi.

Enerji Depolama Teknolojileri Türkiye\'de Gelişiyor
20.12.2023 - 14:27,
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, güvenli, verimli, temiz, rekabetçi ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji depolama teknolojilerinin kritik önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de batarya kurulumlarında hem büyüklük hem coğrafi yaygınlık olarak çok daha gelişmiş bir resim göreceğiz." dedi.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından düzenlenen Enerjide Dijital Dönüşüm Panelleri'nin (EDD2023) "Enerjide Depolama" başlıklı bölümünün açılışında konuşan Güray, Türkiye'nin rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide henüz değerlendirilmemiş çok ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade eden Güray, "Elektrifikasyonun en az iki buçuk kat artacağı bir sisteme doğru gidiyoruz. Elektrifikasyon verimli olursa ve Türkiye'nin temiz ve yerli kaynaklarına dayalı olursa aslında buradan çok yönlü faydalar elde edebiliyoruz. Enerji ithalat faturamızı azaltabiliyoruz, arz güvenliğine katkı sağlıyoruz, fiziksel arz güvenliğini iyileştirebiliyoruz, karbon yoğunluğunu geliştirebiliyoruz." diye konuştu.

Güray, verimli ve temiz elektrik geleceği için enerji depolama konusunun kritik öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arz ve talebi elektrikte verimli şekilde buluşturmanın yolu elektrik sistemine bütüncül bir bakışla bütün çözümlerden iyi bir şekilde faydalanmak. Bunun içinde dijitalleşme var, akıllı sistem mimarileri geliştirmek var. Depolama bu işin tam ortasında, tam kalbinde bir yere oturmaya başladı. Önümüzdeki dönemde batarya kurulumlarında hem büyüklük olarak hem coğrafi yaygınlık olarak çok daha gelişmiş bir resmi görüyor olacağız."

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl de enerji depolama projelerinin yakın dönemde Türkiye dahil birçok ülkenin enerji ekosisteminin bir unsuru olacağını aktararak, "Eğer ekosistem istenilen verimlilikte çalışırsa Türkiye'nin enerji sektörünü daha güçlü hale getirebiliriz, Türkiye enerji sektörünü güçlü hale getirerek Türkiye sanayicisinin rekabet gücünü muhafaza edebiliriz ve Türkiye'nin yeni bir ekosistemde daha dünyanın çözüm ortağı olmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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