Enerji İşbirliği Moskova'da Tartışıldı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştüklerini belirterek, "Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak mevcut projelerin ilerleyişini ve gelecekteki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Novak ile görüşmesinde bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti:

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'dayız. İlk olarak Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek enerjinin küresel dengeler üzerindeki rolünü ele aldık. Özellikle doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik enerji iş birliklerinin önemine vurgu yaparak mevcut projelerin ilerleyişini ve gelecekteki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik."