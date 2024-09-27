Enerji İthalatı Ağustosta Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji İthalatı Ağustosta Düştü

Türkiye'nin enerji ithalatı, ağustosta yıllık %0,5 azalarak 5,3 milyar dolara geriledi.

27.09.2024 10:47
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 5 milyar 297 milyon 385 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustos ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon 227 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 297 milyon 385 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Ağustos 2023'te bu rakam 5 milyar 323 milyon 596 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 0,5 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 7,1 azalarak 2 milyon 649 bin 871 tona geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

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