Enerji Piyasasında Geçici Sorunlar

06.03.2026 14:49
IEA Başkanı Birol, petrol arzında bir sorun olmadığını, ancak lojistik sorunların etkili olduğunu belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, piyasalarda yeterli miktarda petrol olduğunu belirterek, "IEA üyesi ülkelerle yaptığım görüşmelere ve mevcut piyasa koşullarına dayanarak, tüm seçeneklerin masada olduğunu, ancak bu aşamada toplu bir eylem planı olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Birol, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Komisyon üyeleriyle görüşmesinin ardından Brüksel Basın Kulübü'nde (Press Club Brussels) gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'nın enerjiyle ilgili karşılaştığı zorlukları, özellikle Avrupa'daki elektrik fiyatlarını konuştuk." diyen Birol, küresel enerji piyasası durumunu ve Avrupa'nın bugün karşı karşıya olduğu çeşitli enerji sınamalarını ele aldıklarını söyledi."

Birol, Avrupa'da son günlerde gündeme gelen Rus gazına geri dönüş tartışmalarına ilişkin, "Orta Doğu'daki mevcut kriz ve durum, bazı çevrelerde Rusya ile ilgili soruları gündeme getiriyor. Rusya'dan gaz tedarikine geri dönülüp dönülmeyeceği tartışılıyor. Elbette, bu, ülkelerin kendi kararlarına bağlı olacaktır. Ancak kişisel görüşüm, her şeyden önce, Avrupa'nın tarihsel hatalarından birinin enerji kaynaklarını tek bir ülkeye, yani Rusya'ya bağımlı hale getirmesiydi." dedi.

Gelecek birkaç yıl içinde dünya pazarlarına ABD, Kanada, Katar ve Avustralya'dan çok miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) geleceğine dikkati çeken Birol, "Rusya'yı doğal gaz temininde alternatif bir seçenek olarak görmek ekonomik ve siyasi açıdan yanlış olur." diye konuştu.

Birol, piyasada halihazırda çok miktarda petrol bulunduğunu ancak yaşanan sorunun lojistikle ilgili olduğunu belirterek, "IEA üyesi ülkelerle yaptığım görüşmelere ve mevcut piyasa koşullarına dayanarak, tüm seçeneklerin masada olduğunu, ancak bu aşamada toplu bir eylem planı olmadığını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Petrolün 80 doların üzerine çıkmasının geçici ve lojistik aksamadan kaynaklı olduğunu anlatan Birol, küresel çapta petrol arz kısıtı olmadığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmasıyla Boğaz'da gemi trafiği durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve LNG tedariki açısından stratejik bir önemde bulunuyor.

Kaynak: AA

15:06
