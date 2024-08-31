Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Malatya, Erzincan, Mardin, Van, Nevşehir ve Ankara'da yapılacak olan projeler için gerekli olan taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırılacak. Ayrıca, enerji nakil hatları ve elektrik dağıtım tesis yerleri için de kamulaştırma kararı alındı.

31.08.2024 10:46
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Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, R3-Malatya-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Erzincan'da bulunan 107 ada ve 1 parsel taşınmaz ile Yemişli DGES Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Mardin'de bulunan bazı taşınmazlar ve Mardin'de kurulacak TAHA Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Van'da kurulacak Bağlama RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan bazı taşınmazların ve Nevşehir'de kurulacak Avanos Regülatörü ve Cemel HES (Yardımcı Kaynak GES) Üretim Tesisi İçin gerekli olan bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Censtorage-5 Cengiz GES Elektrik Üretim Tesisinin ve Censtorage-2 Cengiz GES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da bulunan bazı taşınmazlarda, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Lapseki Transformatör Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar ve "380 kV Gemlik-İzmit 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye'de farklı illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların, elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak - Son Dakika

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