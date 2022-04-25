Enerji ürünlerinde Avrupa'ya ihracatta artış - Son Dakika
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Enerji ürünlerinde Avrupa'ya ihracatta artış

25.04.2022 10:34
Enerji ürünlerinde Avrupa'ya ihracatta artış

DÜNYADA son dönemlerde iklim krizinin etkilerinin hissedilmesiyle yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarına yönelimin arttığını söyleyen Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş.

DÜNYADA son dönemlerde iklim krizinin etkilerinin hissedilmesiyle yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarına yönelimin arttığını söyleyen Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş.  kurucu ortaklarından ve şirketin Genel Müdürü olan Beytullah Uslu, "Fullimex olarak biz de enerji sektöründe özellikle Avrupa'da önemli projelere imza attık. Rüzgar ve elektrik projeleri AB'de artmaya başladı bu sebeple de elektrik trafosuna olan ihtiyaç da arttı. Biz de partnerlerimizin ürettiği, elektrik trafolarını yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi.

Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş.  kurucu ortaklarından ve şirketin Genel Müdürü olan Beytullah Uslu, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbonsuz ekonomiye dönüşümü sağlamak amacıyla, 2019 yılında AB'nin Yeşil Mutabakatı açıkladığını hatırlattı. Uslu, bu durumun elektrik üretiminde de enerji kaynaklarının değişmesini sağladığını kaydederken, "Burada amaç, AB sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılmasını, 2050'ye kadar ise net sıfır emisyona ulaşılmasını sağlamaktı. Dolayısıyla bu durum elektrik üretiminde de enerji kaynaklarının değişmesini sağladı. Şu anda AB'de birçok elektrik projesinde rüzgar ve güneş enerjisinden daha çok faydalanılmakta" diye konuştu.

'SAĞLADIĞIMIZ KATKININ GURURUNU YAŞIYORUZ'

Uslu, 2017 yılında gıda, enerji ve demir çelik sektörlerinde faaliyet göstermek üzere ithalat ve ihracat firması olarak yola çıktıklarını belirterek, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar her yıl ihracat hedeflerimizi yukarı taşımayı başardık. Özellikle son dönemde yaşadığımız pandemi süreci, gıda ve enerjiye talebi arttırdı. Enerji alanında üretim yapan, çalıştığımız güçlü partnerlerimiz, alanında uzman ekibimiz ile üretilen trafoların yüksek kalite de olmasına gösterdiğimiz özen, en önemli misyonumuzun kaliteli servis anlayışımızın olması, bizi diğer rakiplerimizden farklı bir konumda tutuyor. İhracatta gösterdiğimiz başarıyla, ülke ekonomisine sağladığımız katkının haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'CİROMUZU ARTTIRDIK'

Özellikle enerji sektöründe, global pazarda kaliteli ürün ve hizmetiyle Fullimex'in iyi bir yere sahip olduğunu söyleyen Genel Müdür Beytullah Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enerjide Avrupa ve Güney Amerika ülkelerine, gıdada ise yine Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Özellikle 2020'den 2022'nin ilk çeyreğine kadar olan süreçte bir önceki yıla oranla ciromuzu onlarca kat arttırdık. Hedefimiz bu pazarda firmamızı daha da ileriye taşımak ve bununla birlikte de ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı arttırmak."


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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ticaret, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerji ürünlerinde Avrupa'ya ihracatta artış - Son Dakika


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