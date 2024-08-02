Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'deki yeni görevine uğurlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını açıkladı. Gemideki sondaj çalışmalarının enerji arzının güvence altına alınması ve yerli kaynakların keşfi için büyük önem taşıdığı belirtildi.
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2.08.2024 13:06:28. #1.13#
SON DAKİKA: Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'deki yeni görevine uğurlandı - Son Dakika
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