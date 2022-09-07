Bakan Dönmez, çiftçiye temiz kaynaktan elektrik sağlayacak MOBİTEM'i inceledi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçilere destek olmak için Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) tarafından taşınabilir güneş paneli uygulaması MOBİTEM'in geliştirildiğini belirterek, "Çiftçimize yeni bir alternatif sunmuş olacağız böylece elektrik enerjisini bedavaya üretmiş olacaklar." dedi.

Bakan Dönmez, Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir tarımsal alanda TEMSAN tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilen MOBİTEM'i inceledi.

Tarımsal sulamada daha ucuz ve temiz kaynaklara yönelme konusunda çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Dönmez, bu kapsamda bir yıldır devam araştırma ve geliştirme çalışmaları olduğunu anlattı.

Dönmez, daha çok sanayi tesisleri ve kısmen konutların çatısında güneş enerjisinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Lisanslı ve lisanssız olmak üzere güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 600 megavata ulaştı. Bunun 7 bin 500 megavatlık kısmı lisanssız elektrik üretimi kapsamında yer alıyor." dedi.

Tarımsal sulamanın yapıldığı alanda enerjiye ihtiyaç duyulduğu anlarda nasıl bir çözüm üretilebileceğine dair çalışmalar yaptıklarını belirten Dönmez, "TEMSAN'a bu kapsamda çalışması için talimatımız oldu. Bu aracın 2,1 kilovat olan en küçük modeli küçük arazileri sulamak için yapıldı. 5 ve 15 kilovatlık diğer güçleri de üretebilen tesislere de şu anda çalışılıyor. En kısa sürede gerçekleşmiş olacak. Bu sayede kuru tarım yapılan yerlerde sulu tarıma geçiş için bir imkan ve fırsat sunulmuş olacak. Maliyetler çevreye zarar vermeden azalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, çiftçinin ve dolayısıyla bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun yine güneş enerjisinden temin edileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çiftçimize başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere destek veriliyor. Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 14 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi tarımsal sulama faaliyetleri kapsamında tüketildi. Burada bu yılın ilk 6 ayında 5 milyar kilovatsaat tüketim var. Çiftçimize yeni bir alternatif sunmuş olacağız böylece elektrik enerjisini bedavaya üretmiş olacaklar. Bunun tedarikiyle ilgili bir bedel olacak. Orada da daha önce duyurduğumuz Ziraat Bankamızın sıfır faizle sunduğu krediden faydalanılabilecek. TEMSAN çok kısa sürede seri üretime de geçecek. Bu ürünleri Tarım Kredi Kooperatifleri bayileri üzerinden çiftçimizle buluşturmuş olacağız."

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da katıldı.