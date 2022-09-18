Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu

İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Dönmez hemşerileriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , İstanbul 'da düzenlenen 32. Osman Gazi 'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne katıldı.

Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Osman Gazi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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