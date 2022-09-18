Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu - Son Dakika
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Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu

18.09.2022 23:14
Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 32. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 32. Osman Gazi'yi Anma ve Tanıtım Şenlikleri'ne katıldı.

İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Dönmez hemşerileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte Dönmez'e, Oba Beyi kıyafetleri takdim edildi. Oba Beyi kıyafetlerini giyen Dönmez, açılan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Osman Gazi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Fatih Dönmez, Bilecikli hemşerileriyle İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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