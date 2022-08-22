Bakan Dönmez: "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık" - Son Dakika
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Bakan Dönmez: "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık"

22.08.2022 12:07
Bakan Dönmez: "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfinde 2 yılın geride kaldığını belirterek, "Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfinde 2 yılın geride kaldığını belirterek, "Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin, 21 Ağustos 2020'de, Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Dönmez, paylaşımında, "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık… 2 yıl önce bugün milletimizin hasretle beklediği müjde, umut dolu bir geleceğin de başlangıcı oldu. ve şimdi sıra doğal gazı milletimizle buluşturmakta. Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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