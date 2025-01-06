Enerji Verimliliği Haftası'nda Tasarruf Önerileri

Ekonomi

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, 6-12 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla konut ve iş yerlerinde tasarruf sağlayacak önerilerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak faturaları düşürdüğü gibi Türkiye'nin enerji yükünü azaltmaya da katkı sağlıyor.

Türkiye genelindeki enerjinin yaklaşık üçte biri konutlar, ticari binalar ve kamu binalarında kullanılıyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, her yıl ocak ayının ikinci haftası kutlanan ve bu yıl 6-12 Ocak tarihleri arasına denk gelen Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla konut ve iş yerlerinde enerji tüketimini azaltmaya yönelik önerilerde bulundu.

Açıklamada, konutlarda enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için bina yalıtımının güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Buna göre, çift camlı pencereler ve duvar yalıtımlarının ısı kaybını önemli ölçüde azalttığı ve ısınma maliyetlerini düşürdüğü kaydedildi. Ayrıca boruların ve varsa sıcak su sağlayan depoların da yalıtım malzemesiyle kaplatılması gerektiği ifade edildi.

Beyaz eşya seçiminde de enerji verimliliğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulanan açıklamada, enerji sınıfı yüksek (A sınıfı ve üzeri) cihazların tercih edilmesinin, uzun vadede maliyet avantajı sağladığı belirtildi.

Isının da verimli kullanılmasının önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Isının odaya eşit şekilde yayılmasını sağlamak için radyatörlerin önünü açık tutun, mobilya veya perdelerle kapatmayın. Kış aylarında da evinizi havalandırmayı ihmal etmeyin ancak havalandırma yaparken kombi ya da kullandığınız ısıtıcının derecesini düşürerek enerji kaybını en aza indirin. Enerji tüketimini azaltmak için kullanılmayan odaları düşük sıcaklıkta tutun. Unutmayın ki kombiniz verimli çalışınca elektrik enerji tasarrufunuz da artacaktır. Küçük ev aletlerinin özelliklerini inceleyin: Küçük ev aletlerinin hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip olduğundan tasarruf için de her birini ayrı değerlendirmek gerekir. Örneğin süpürgenizin torbasını ve filtresini düzenli olarak temizleyerek cihazın daha az enerji harcamasını sağlayın. Kettle, çay makinesi gibi cihazlara yalnızca ihtiyacınız kadar su koyun. Ütü, televizyon, şarj aleti gibi cihazları kullanmadığınız zamanlarda fişten çekerek gereksiz enerji tüketimini önleyin."

Açıklamada, iş yerlerinde enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan önerilere de yer verildi.

Enerji verimli ofis ekipmanları kullanmanın da tasarruf sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektronik cihazların enerji sınıfını dikkate alın. Ayrıca yazıcı, fotokopi makinesi gibi cihazların enerji tasarruf modlarını aktif hale getirin ve kullanılmadıkları zaman tamamen kapalı olduklarından emin olun. Isıtma ve soğutma sistemlerini doğru ayarlayın. Ofis sıcaklığını mevsime göre ayarlayın ve normalden farklı hava koşulları haricinde sabit tutun. Klimalarınızı doğrudan güneş ışığı almayan yerlere yerleştirin. Aydınlatmayı optimum hale getirin. Geniş alanlarda aydınlatmayı bölümlere ayırarak yalnızca kullanılan alanların ışıklarının açık olmasını sağlayın. Gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmak için çalışma alanlarını pencerelere yakın konumlandırın ve enerji tasarruflu LED aydınlatmalar kullanın. Zamanlayıcı ve sensör sistemlerinden faydalanın. Isıtma, soğutma ve aydınlatma gibi sistemleri zamanlayıcılarla kontrol edin. Hareket sensörlü aydınlatmalar ile kullanılmayan odalardaki gereksiz enerji tüketimini önleyin. Düzenli bakım ve kontroller yapın. Klima, jeneratör ve diğer enerji tüketen cihazların düzenli bakımını yaparak enerji verimliliğini artırın. Çünkü bu cihazların performansını düşüren kirlenmeler ya da aşınmalar, daha fazla enerji tüketimine de yol açar."??????????????