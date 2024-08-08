Enerji Verimliliği Konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Verimliliği Konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Masaya Yatırıldı

Enerji verimliliği konusu, sivil toplum ve enerji bürokrasinin katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında masaya yatırıldı. Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) heyeti, Bakan Alparslan Bayraktar tarafından kabul edildi ve enerji verimliliği konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

08.08.2024 16:47
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Enerji verimliliği konusunun, sivil toplum ve enerji bürokrasinin katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında masaya yatırıldığı bildirildi.

Enerji Verimliliği Derneğinden (ENVER) yapılan açıklamada, derneğin yeni yönetim kurulundan oluşan heyetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, ENVER heyetinin ziyareti kapsamında gerçekleştirilen ve bakan yardımcıları ile danışmanlarının da dahil olduğu geniş katılımlı toplantıda, enerji verimliliğinin stratejik düzeydeki önemi bir kez daha vurgulanarak bu konuda yapılacak çalışmaların değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantıda, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine geliştirilebilecek stratejik projelerin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Bakan Bayraktar'ın ENVER'in bu süreçte üstleneceği rolü kritik olarak değerlendirdiği, derneğe ve yeni yönetimine çalışmalarında başarılar dilediği ifade edildi.

Açıklamada, Bayraktar'ın, enerji verimliliğinin dışa bağımlılığı azaltmasının yanı sıra Türkiye'nin iklimle ilgili hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğuna ilişkin toplantıdaki ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre ENVER Genel Başkanı Ahmet Erdem, toplantıda, enerji tasarrufu ve verimliliğin ekonomik karşılığının Türkiye için her geçen gün daha da önemli hale geldiğini, Türkiye'nin sanayiden binalara, tarımdan ulaşıma kadar her yıl 10 milyar dolar enerji tasarrufu potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de enerji verimliliği farkındalığını artırmak ve enerji ithalatını azaltmak için kapsamlı projeler üretmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Erdem, "Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat kapsamında Türkiye'nin ilk ve en önemli hamlesinin enerji verimliliği olacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin enerji verimliliği alanındaki kararlılığı ve geleceğe yönelik bu yöndeki stratejik planları kapsamında ENVER'in de çalışmaları hız kesmeden sürecektir. Sayın Bakanımıza ve hükümetimize derneğimize ve çalışmalarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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