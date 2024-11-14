Enerjim Sensin Programı'nın Demo Günü - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjim Sensin Programı'nın Demo Günü

Enerjim Sensin Programı\'nın Demo Günü

EPDK ve Elder iş birliğiyle düzenlenen programda 15 proje finale kaldı, 1,5 milyon TL ödül verildi.

14.11.2024 15:26
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ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle gerçekleştirilen, 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın demo günü gerçekleştirildi. Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, "Biz Elektrik Dağıtım Sektörü olarak, bu dönüşüm sürecinde ne kadar stratejik bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla yenilikçi projelere yatırım yaparak gençlerimizin enerjisini yanımıza alıyoruz. Bu girişimcilik ekosistemini genişleterek Türkiye'de sektöre daha çok yenilikçi girişimin katkı vermesini sağlayacağız" dedi.

Enerji sektöründe yenilikçi proje geliştiren girişimleri desteklemeyi hedefleyen Enerjim Sensin Hızlandırma Programı 180 başvuru içerisinden finale kalan 15 girişimci proje sunumlarını gerçekleştirdi. 'Gelecek Vadedenler' sahnesinde sunumlarını yapan finalistler arasında başarılı olan ilk 3 girişimciye toplamda 1,5 milyon TL ödül verildi. 'Geleceği Şekillendirenler' sahnesinde 1'inci olan girişim ise elektrik dağıtım sektörüne doğrudan katılarak iş birliği imkanına erişecek.

BİN 200 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANDI

Enerjim Sensin programı için düzenlenen törende konuşan Elder Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, önceki 4 programda toplam 600 başvuru alındığını, bunlardan 182'sinin desteklenerek bin 200 kişilik istihdam sağlandığını belirtti. Erdeniz, 34 girişimcinin yurtdışına açılma başarısı gösterdiğini ve desteklenen girişimlerin yıllık 145 milyon dolar ciro yaparak şirket değerlerini 400 milyon dolara kadar yükselttiğini vurguladı.

'DÖNÜŞÜM İÇİN YENİLİK YAPMAK KAÇINILMAZ'

Barış Erdeniz sektöre yönelik mesajlar verdiği konuşmasında, küresel anlamda enerji dönüşümü alanında yaşanan büyük rekabete dikkat çekti. Dünya genelinde enerji sektöründe elektrifikasyon, yeşil dönüşüm ve karbon hedefleri olmak üzere dijital dönüşüm ve akıllı şebeke konularının ivme kazandığını vurgulayan Erdeniz, bu dönüşümün adının 'Büyük Enerji Dönüşümü' olduğunu belirtti. Erdeniz, Büyük Enerji Dönüşümü için yenilik yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Türkiye'nin dönüşüm rekabetinde geri sıralarda kalmaması gerektiğini söyleyen Erdeniz, "Biz Elektrik Dağıtım Sektörü olarak, bu dönüşüm sürecinde ne kadar stratejik bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla yenilikçi projelere yatırım yaparak gençlerimizin enerjisini yanımıza alıyoruz. Bu girişimcilik ekosistemini genişleterek Türkiye'de sektöre daha çok yenilikçi girişimin katkı vermesini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

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