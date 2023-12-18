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Enerjisa Enerji, Adana'da RRDC-Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesini duyurdu - Son Dakika
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Enerjisa Enerji, Adana'da RRDC-Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesini duyurdu

Enerjisa Enerji tarafından başlatılan 'Daha İyi Bir Gelecek Platformu' kapsamında hayata geçirilen RRDC-Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesi, Adana'da düzenlenen toplantı ile duyuruldu. Proje, depremden etkilenen bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına odaklanarak 11 ile destek sağlamayı hedefliyor.

Enerjisa Enerji, Adana\'da RRDC-Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesini duyurdu
18.12.2023 - 10:09,
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Enerjisa Enerji tarafından başlatılan "Daha İyi Bir Gelecek Platformu" kapsamında hayata geçirilen RRDC-Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesi, Adana'da düzenlenen toplantı ile duyuruldu. Proje, depremden etkilenen bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına odaklanarak 11 ile destek sağlamayı hedefliyor.

Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) projesi ile; deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal ve kültürel alanların yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bölgedeki işletme ve kurumlara hibe, çalışma alanı, eğitim, iş birliği ve uygun finansmana erişim gibi konularda destekleyecek olan merkezler, Adana ve Gaziantep'te kurularak depremden etkilenen 11 ilin tamamına katkı sağlayacak. Enerjisa Enerji'nin öncülüğünde gerçekleşen projede, UNDP Türkiye, İhtiyaç Haritası, Adana Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Odası önemli paydaşlar olarak yer alıyor. Toplantıya, Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye (UNDP Türkiye) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat ve birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

"Türkiye'nin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz"

Proje toplantısının açılışında konuşan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar depremden etkilenen şehirlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk aldıklarını belirtti. Pınar, "Enerjisa olarak var olduğumuz her alanda şunu önceliklendiriyoruz: 'Sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız" dedi. Pınar konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bu ülkenin geleceği için çalışıyor ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile kurduğumuz platform aracılığıyla Türkiye'nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler üretiyoruz. Biz depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak da buradaydık, deprem sonrası yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz. RRDC projesinin tek özel sektör destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu merkezler sayesinde işletmelere destek olarak tekrar ekonomiye katılımları sağlanacak ve istihdama da önemli bir katkı sunulmuş olacak. Bizler sahip olduğumuz maddi yatırım imkanının yanı sıra işin sosyal ve kültürel boyutlarını da ele alan bir yapı oluşturmanın, bu vesile ile örnek teşkil etmenin gururunu taşıyoruz. Deprem bölgesini hala unutmadık. Bugün hala unutmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Deprem bölgesi için uzun soluklu bir yola çıktık"

Toplantıda konuşan İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat ise, "İhtiyaç Haritası olarak, illerin yeniden yapılanma ve sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere uzun soluklu bir yola çıktık. Her birimizin iyileşmesi, toplumumuzun iyileşmesi noktasında çok değerli. Adana ve Gaziantep Ticaret Odası koordinasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör temsilcilerinin destekleriyle Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezlerini hayata geçirdik. İhtiyaç Haritası olarak imece anlayışından geliyoruz. Yapabileceğimiz her yerde insanlara güvenli ve güvenceli bir yer sağlamaya ek olarak, işleri ve geçim kaynaklarını geri kazandırmak için de sorumluluk alıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji, Adana'da RRDC-Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesini duyurdu - Son Dakika


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