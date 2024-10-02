Enerjisa\'nın Sürdürülebilirlik Raporu Duyuruldu

Ekonomi

Enerjisa Enerji, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu duyurdu. İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile Su kategorisinde Küresel A Listesi'ne giren şirket, deprem ve ekonomik etkilerin hissedildiği bir ortamda dahi sürdürülebilir enerji ve toplumsal yatırımlarına devam ederek hedefinin arkasında durdu.

Etki odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük edenlerden Enerjisa Enerji, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını, 2023 Temmuz ayında kamuoyuyla paylaştığı Daha İyi Bir Gelecek platformu ile taçlandırmıştı. Gündeminin insan ve sürdürülebilirlik odağında olduğunun tekrar altını çizdiği 2023 Sürdürülebilirlik Raporu ile de Türkiye'nin sürdürülebilir enerji dönüşümde bir başarı hikayesi oluşturmak istediğini bir kez daha vurguladı.

Şirketin tüm paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporu'nda, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji dönüşümü gibi sektörel konuların yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği gibi toplumsal konulara da detaylıca değiniliyor. Çevresel, ekonomik, toplumsal ve uluslararası alanlarda önemli taahhütlerde bulunan şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tüm paydaşlarını daha akıllı ve yeşil enerjiyle buluşturuyor ve gelecek nesillere bugünden daha iyi koşullar sunabilmek için tüm çalışmalarını sürdürüyor.

2030 hedefi, Kapsam 3 ile ilişkili satılan elektrik emisyon yoğunluğunun yüzde 40 azaltımı

Enerjisa Enerji, düşük karbon emisyonu oluşturmak adına daha önce Net Sıfır Taahhüdünde bulunmuştu. Kapsam 1 ve 2'deki hedeflerine ulaşmada doğru bir yolda olduğunu ve hedefleri doğrultusunda ilerlediğini gösteren raporda, Kapsam 3 için de bir hedef verildi. İklim stratejisinin bir parçası olarak, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltma taahhüdünü sürdüren şirket; Kapsam 3 emisyonlarıyla ilgili satılan elektrik emisyon yoğunluğunu 2021 referans yılına kıyasla yine 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltacağını yayınlanan yeni raporunda duyurdu.

Biyoçeşitliliğe yönelik Strateji ve Hedef Beyanı ilk kez duyuruldu

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ekosistemlerin, habitatların ve biyoçeşitliliğin korunmasına büyük önem veren Enerjisa Enerji, Biyoçeşitliliğe yönelik Strateji ve Hedef Beyan'ını ise ilk kez 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıkladı. Bu alandaki etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan şirket, biyolojik çeşitliliği hem operasyonlarında hem de karar mekanizmalarında stratejik bir öncelik olarak ele alıyor. Bu stratejiye dayalı eylemleri hissedarları, sektör ortakları, STK'lar ve diğer tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Kendimizi karbonsuzlaşmanın itici gücü olarak konumlandırıyoruz"

Şirket olarak daha iyi bir gelecek için sorumluluklarının bilincinde olduklarının altını çizen Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonumuzun arkasındaki itici güç olan sürdürülebilirlik odaklı çabalarımızı ve faaliyetlerimizi yoğunlaştırırken, zorlu koşullara rağmen 2023 yılında başarılı operasyonel ve finansal sonuçlar elde ettiğimizi duyurmaktan çok gururluyum.

Daha temiz, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı sağlayan elektrik şebekesi operasyonlarımız, hizmetlerimiz ve ürünlerimiz aracılığıyla kendimizi karbonsuzlaşmanın itici gücü olarak konumlandırıyoruz. Sorumlu yatırım vizyonumuz doğrultusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu desteklemek için 2023 yılında şebeke yatırımlarımızı 2022 yılına kıyasla yüzde 200'ün üzerinde artırarak, enerji alt yapımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Bu yatırımlar sadece şebeke kalitemizi artırarak kesintisiz enerji arzına ve başarılı bir enerji dönüşümüne katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda hem topluma hem de çevreye karşı sorumluluğumuzu bir kez daha pekiştiriyor. Ayrıca, kurumsal müşterilerimiz için güneş enerjisi santrallerinin yanında, aydınlatma dönüşüm projeleri ve proses verimlilik uygulamaları da dahil olmak üzere 50'ye yakın enerji verimliliği projesi ile Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine yönelik enerji dönüşümüne liderlik etmeye devam ediyoruz. Eşarj ile geleceğin sürdürülebilir ulaşım alt yapısını geliştirme vizyonumuz doğrultusunda 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdik, ulaştığımız 1300 istasyon ile ağımızı büyütmeye devam ediyoruz.

Kurumsal vatandaşlık anlayışımızla sürdürülebilir ve etki oluşturan sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırım projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17.'si olan 'Amaçlar için Ortaklıklar'ın önemine ve gücüne inanarak alanında uzman, ortak amaç ve vizyona sahip yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri gerçekleştirerek projelerimizin etki alanını büyütüyoruz.

Şirket olarak, daha akıllı ve yeşil bir dünya ve herkes için daha iyi bir gelecek için faaliyet ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Paydaşlarımıza, müşterilerimize, yatırımcı ve iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza sürdürülebilir yarınlara doğru ilerlerken verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, "Enerjisa Enerji adına paylaştığımız Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇYS) hedeflerimiz, şirketimizin cesur ve ileri görüşlü sürdürülebilirlik gündeminin altını çizerek şirketin performans yönetim sistemine başarılı bir şekilde entegre ediliyor. İklim stratejimizin bir parçası olarak verdiğimiz taahhütlerin arkasında durmakla kalmıyor, CDP gibi uluslararası kurumlar tarafından aldığımız A seviyesinde dereceler ile de çalışmalarımızın sonuç aldığını görmekten gurur duyuyoruz.

Sürdürülebilirliği her boyutuyla ele alabilmek adına, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacısı olarak, stratejilerimizde ve operasyonlarımızda çevreyi koruma, işçi hakları, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele konularındaki evrensel ilkelere bağlılığımızı hayata geçen uygulamalarımız ile hem çalışanlarımıza hem de topluma gösteriyoruz.

Toplum için oluşturduğumuz etkinin farkında olarak hem iş süreçlerimizde hem de hizmetlerimizde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık bakış açımızı odağımızda tutuyoruz. 2023 yılında 'Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne Türkiye'den dahil olan 12 şirketten biri olduk. 2019 yılından beri WEPs-Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerinin imzacısı bir şirket olarak 2023 yılında UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın Birimi) tarafından yürütülen 'Sözden Eyleme WEPs' projesine katılan 10 şirket arasında yer aldık. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık platformumuz olan 'Sensiz Olmaz' kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızla iş yerindeki herkes için fırsat eşitliğini hedefliyoruz.

Geride hiç kimseyi bırakmayan ve sürdürülebilirliği çevresel, sosyal, ekonomik her boyutuyla ele alan bakış açımız ile çalışmaya ve bir dönüşümü başarmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL