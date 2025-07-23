Enerjisa Rekor Tahvil İhracı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa Rekor Tahvil İhracı Gerçekleştirdi

23.07.2025 10:54
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Enerjisa Enerji, 5,25 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük reel sektör tahvil ihraç rekorunu kırdı.

Enerjisa Enerji, 5,25 milyar lirayla tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracını Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, KAP'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarına devam etmesine ve güçlü finansal yapısına duyulan güveni pekiştirmesine olanak sağlayan rekor tahvil ihracını duyurdu.

Şirket, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 5 milyar 250 milyon liralık 726 gün vadeli tahvil ihracıyla Türkiye sermaye piyasalarında reel sektör tarafından ihraç edilen tüm zamanların en büyük tahvil ihracına imza attı.

Bu ihracın tamamlanmasıyla Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 milyar 935 milyon liraya ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımların finansmanında kullanarak enerji dönüşümünde öncü rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, "Daha İyi Bir Gelecek" için Türkiye'nin enerji dönüşümüne yön verenlerden olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihtiyacı olan enerji dönüşümü, daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir enerji ekosistemi inşa etmek anlamına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz."

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich ise Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu yıl içerisinde ikinci defa kırdıklarına işaret ederek, "Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa'nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da "Enerjisa Enerji ile 10 Şubat 2025 tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon lira tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon liralık tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Şebeke, Şebeke, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Rekor Tahvil İhracı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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