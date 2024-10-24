Enerjisa Üretim, YEKA-2 için 1 milyar dolarlık kredi aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa Üretim, YEKA-2 için 1 milyar dolarlık kredi aldı

Enerjisa Üretim, YEKA-2 projesinin 750 MW'lık kısmı için 1,012 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

24.10.2024 16:20
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Sabancı Holding'in yüzde 50 iştiraki olan Enerjisa Üretim, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 2 (YEKA-2) projesinin 750 megavatlık bölümünün finansmanı için 1,012 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu finansman, Enerjisa Üretim'in ülkenin yenilebilir enerji pazarındaki lider konumunun güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda 2026'nın ilk çeyreğine kadar kademeli olarak tamamlanarak devreye alınması planlanan ve toplam kurulu gücü 1000 megavat olacak YEKA-2'nin 750 megavatlık kısmını kapsıyor.

Kredinin sağlayıcıları arasında küresel çapta önemli altyapı ve enerji projelerinin finansmanını sağlayan US International Development Finance Corporation (DFC), JP Morgan, HSBC, KfW IPEX-Bank, Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft (German Investment Corporation), Akbank ve Proparco gibi yerel ve uluslararası finans kuruluşları yer alıyor.

Bunun yanında projenin önemli bir kısmı için Euler Hermes de ihracat kredi garantisi sağlayarak finansman işleminde yer alacak.

Söz konusu kredi, Enerjisa Üretim'in Çanakkale, Aydın ve Balıkesir'de yatırımı devam eden, Armutçuk Rüzgar Enerji Santrali (RES), Akköy RES, Ihlamur RES, Ovacık RES, Hacıhıdırlar RES, Dampınar RES, Harmancık RES, Kestanederesi RES ve Uygar RES projelerinin finansmanında kullanılacak.

Kredinin geri ödemesi, 1,5 yıllık ödemesiz dönem sonrasında altı aylık aralıklarla yapılacak ödemelerle 2034 sonuna kadar tamamlanacak.

Ayrıca, YEKA - 2 projelerinin kalan 250 megavatlık kısmının finansmanına yönelik çalışmalar sürüyor.

Devam eden yatırımların tamamlanması ve devreye alınacak kapasite artışları ile birlikte Enerjisa Üretim'in 2026 itibarıyla yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu güce ve yüzde 60 yenilenebilir enerji payına ulaşarak Türkiye'de özel sektör elektrik üretiminde lider konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sabancı Holding, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Üretim, YEKA-2 için 1 milyar dolarlık kredi aldı - Son Dakika

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