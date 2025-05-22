Enflasyon 2025'te de Düşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon 2025'te de Düşecek

Enflasyon 2025\'te de Düşecek
22.05.2025 16:49
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Bakan Şimşek, enflasyonun 2025 yılına kadar düşmeye devam edeceğini vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Düşüş devam edecek; çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Dikmen Yerleşkesi'nde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda konuştu. Etkinliğe, Bakan Şimşek'in yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile çok sayıda bakanlık personeli ve davetli katıldı. Bakan Şimşek, "Standard&Poor's, küresel finansal okuryazarlık konusunda bir çalışma yapmış. Oradaki verilere göre; dünya genelinde her 100 kişiden 33'ü finansal okuryazar iken, Türkiye'de bu sayı yalnızca 24. Yani bu çalışmaya göre; bu 2022 yılında yapılmış bir çalışma, Türkiye'de finansal okuryazarların toplam nüfusa oranı yüzde 24. Dolayısıyla dünya ortalamasına göre biz biraz açığa sahibiz. Finansal okuryazarlığın düşük olmasının maalesef ağır sonuçları da olabiliyor hem bireysel ölçekte hem de toplumsal ölçekte. Çünkü finansal okuryazarlık düşük olunca bireyler istismara açık oluyor, manipülasyona açık oluyor" dedi.

'2025 YILINDA DA ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK'

Geçen sene yapılan enflasyon tahminlerinin, verilerle uyuştuğunu belirten Bakan Şimşek, "Ülkemizde, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren, geçen seneden bahsediyorum, düşmeye başlayacağını ve dezenflasyon programı uygulayan ülkelerde, programın genelde erken aşamasında, yerel para biriminin reel olarak değerlendiğini, bunun bir gözlem olduğunu ifade ettik. 2024 yılına bakarsanız, aslında bu gözlemlerimizin genel anlamda tuttuğunu, yani gerçekleştiğini göreceksiniz. Nitekim, geçen senenin ikinci yarısından itibaren, enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yani yıl ortasında yüzde 75'lere kadar çıkan enflasyon, yılın sonunda yüzde 44 civarında tamamlandı. Cari açık, milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düştü, yüzde 0,8. Program başlangıcında cari açık, Mayıs 2023'e gidersek, yüzde 5,5 civarındaydı. Nitekim, geçen senenin ikinci yarısından itibaren bu çerçevede ilk çeyrekteki o yönlendirmelere rağmen yılın ikinci yarısında vatandaşlarımızın, yurt içi yerleşik firmalarımızın, şirketlerimizin tercihlerini Türk lirasından yana yaptıklarını görmeye başladık. Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Düşüş devam edecek; çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir. Vatandaşımızın alım gücünün artması için enflasyonu düşürmek bizim en büyük önceliğimiz. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'PETROL VE DOĞAL GAZ İTHALATINA YAKLAŞIK 1 TRİLYON DOLAR ÖDEDİK'

2025'te cari açığın düşük olacağını vurgulayan Şimşek, "Mal sattığımız piyasalar, pazarlar; yani küresel ekonomi yavaş büyüdüğü için dış talep de zayıf. Ama ona rağmen cari açık-milli gelir oranını yüzde 1,5 civarında öngörüyoruz bu aşamada. Tabii önümüzdeki döneme baktığımız zaman yeşil dönüşümü hızlandırıyoruz. Türkiye, giderek daha fazla yenilebilir enerjiden ihtiyacını karşılıyor. Bu niye önemli? 2003 yılından itibaren bakarsanız, bugüne kadar Türkiye, petrol ve doğal gaz ithalatına yaklaşık 1 trilyon dolar ödedi. Ufak bir rakam değil. Türkiye 2000'li yılların başından bu yana 1 trilyon doları petrol, doğal gaz ve türevlerini almak üzere dışarıya aktardı. Şimdi yeşil dönüşümle, yerli ve yenilenebilir enerji imkanlarıyla biz bu tabloyu değiştiriyoruz. Bakın nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 53'ü yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. 2024'ün tamamına bakarsan bu oran yüzde 48. Bu şu demek; gelecekte Türkiye'nin petrol, doğal gaz ithalat faturası düşecek demek. Ne demek bu? Dış ticaret açığı düşecek, cari açık düşecek demektir. 2024 yılında altın ithalatını bir kenara bırakırsanız, aslında Türkiye bir cari fazla vermiştir. Makul düzeyde, ılımlı düzeyde bir büyüme ile çok istisnai olarak altın ithalatı hariç, Türkiye fazla verdi. Bu fazla devam ediyor şu anda" değerlendirmesinde bulundu.

Her yaşta finansal okuryazarlık eğitiminin bir zaruret olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, bu konuda farklı kurumlarla yapılan iş birliklerinden söz ederek, "O nedenle sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile de değil, sadece üniversitelerimizde değil, birçok kamu kurum ve kuruluşuyla veya sivil toplum kuruluşları ile protokoller imzalanıyor, programlar yapılıyor, çalışmalar sürdürülüyor. Az önce birtakım rakamlar verildi. Denildi ki; '1 milyon kişinin üzerinde birey, bu finansal okuryazarlık platformu üzerinden sertifikalandırıldı.' Bu önemli bir rakam, gerçekten 1 yılda büyük bir başarı. Bu yönde yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin finansal okuryazarlık oranı yükselmiş olacak. Bu katılımcıların yüzde 41'i kadınlardan yüzde 42'isi de gençlerden oluşuyor. Bu gerçekten çok anlamlı ve kapsayıcı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon 2025'te de Düşecek - Son Dakika

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