Ekonomi

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

03.02.2026 11:13
Enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artarak ocak ayında yüzde 4,84 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun neden arttığını açıkladı. Şimşek, "Ocak enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda artış yüzde 30,65 oldu. Böylece aylık bazda 12 ayın en yüksek enflasyonu görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK VE GIDADA

Aylık en yüksek artış yüzde 14,85 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29 artış meydana geldi. Yıllık bazda en yüksek artışta yüzde 64,70 ile eğitim başı çekerken, onu yüzde 45,36 ile konut takip etti.

Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu

BAKAN ŞİMŞEK: OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ARTAN GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Yüksek gelen enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 123456789 123456789:
    bahaneleriniz bitmez önce şatafatlarınızı azaltın 78 4 Yanıtla
  • Mustafa Kurt Mustafa Kurt:
    Emekli zam zamanı gelince düşüyor bu enfeksiyon dahada az gösteriyorlar piyasalar çok pahalı 62 1 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    bir kezde olsa yahu biz beceremiyoruz deyin … Allah için dürüst olup bunu söyleyin … hep bir bahane bahane 54 2 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Dezenflasyon sürecindeyiz diye asgari ücrete%27 zam yaptınız %5 i1ayda eridi 26 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bahaneye gerek yok , gerçi ben tüm varlığımı altına çevirdim zararım yok ama vatandaşın alım gücü eridi emekli perişan 23 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
