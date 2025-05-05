Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi

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TÜİK'in aylık enflasyonu yüzde 3 olarak açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı değerlendirmede ''Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

05.05.2025 12:29  Güncelleme: 12:41
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TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 arttı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Bakan Şimşek'ten de açıklama geldi.

ENFLASYONUN İÇİN YÜZDE 19-29 ARALIĞINDA KALACAĞINI SÖYLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek TGRT Haber'e enflasyon rakamlarını yorumladı. Şimşek açıklamasında "Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz. Enflasyon için Merkez Bankası'nın hedefini önceliklendirdik. Bizim tek gündemimiz hayat pahalılığıyla mücadele" şeklinde konuştu. Bakan Şimşek açıklamasına şöyle devam etti: Hayat pahalılığıyla mücadele en önemli gündemimiz. Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek. Bu programa başlarken bir yıllık bir plan öngörmüştük. Buna para politikasının yeniden inşası da dahildi. Yıllık enflasyon aşağı yönlü seyrediyor. Son dönemde yaşanan iç ve dış şoklara rağmen bu düşüşün devam etmesi olumlu. Bundan sonraki süreçte de enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz.

"BU YILKİ HEDEFİMİZ YİRMİLİ RAKAMLAR"

Bunun ilk nedeni, para politikasının gecikmeli etkisinin artık net bir şekilde görülmeye başlamasıdır. Bu yıl, hem maliye politikası hem gelirler politikası daha gerçekçi bir çerçeveye oturacak. Arz yönlü gelişmelerimiz de sürüyor. Sadece para ve maliye politikalarıyla değil, aynı zamanda arz yönlü dezenflasyonist çabalarla da süreci destekliyoruz. Geçen yıl enflasyon yaklaşık yüzde 44'e geriledi. Bu yılki hedefimiz ise "yirmili rakamlar." Tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anda yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 37,9 civarında. Temel mallarda enflasyon ciddi şekilde düştü. Gıda enflasyonu yüzde 36 civarında. Mal enflasyonuna baktığımızda yüzde 31 seviyelerine inmiş durumdayız.

"ENFLASYONU YÜKSEK TUTAN ANA UNSUR HİZMET ENFLASYONU"

Özellikle kira ve eğitim kalemleri bu alanı yukarı çekiyor. Bu yıl, hizmet enflasyonu yüzde 90'ın altında seyrediyor. Temmuz ayından sonra bir normalleşme bekliyoruz. Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına ineceğini öngörüyoruz. Para politikası sıkı, gelirler politikası arz yönlü destek veriyor. 2023'e kıyasla bu yıl sonunda konut arzında ciddi bir artış bekliyoruz. Deprem konutları, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm için önemli kaynakları devreye aldık. Yönetilen fiyatlarda da Merkez Bankası'nın orijinal hedeflerine sadık kalıyoruz. Birçok alanda hedefin altında fiyat belirledik. Bu kalemlerde de enflasyonun düşeceğini öngörüyoruz. İçeride ve dışarıda yaşanan son şoklara rağmen enflasyon programını önceliklendirdik. Çünkü en önemli meselemiz, hayat pahalılığıyla mücadeledir. Bu konuda kararlıyız. İlk yıl bir geçiş süreciydi, bu yıl sonuç almaya başladık. Önümüzdeki yıl daha güçlü sonuçlar bekliyoruz.

"ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE"

Yapıcı eleştiriler bizim için çok değerli. Ancak toplumda ciddi bir kutuplaşma var ve değerlendirmeler bazen siyasi bakış açısıyla yapılıyor. Bu çerçevede söyleyecek çok bir şey yok. Programın hedefi enflasyonu düşürmekti ve bu gerçekleşmeye başladı. Gerçek hayatta mucize yok. Kararlı ve sürekli sonuç üreten bir programın uygulanması gerekiyor. Sonuç geliyor mu? Evet, enflasyon düşüş eğiliminde. İkinci hedefimiz cari açığı sürdürülebilir bir patikaya çekmekti, bunu başardık. Dış kaynağa erişim konusunda da olumlu gelişmeler yaşandı. Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış hedefimiz vardı, bu stokta da azalma var. Tüm bu alanlarda ilerleme var ve sonuç alınıyor. Elbette arzu ettiğimiz hızda mı ilerliyoruz, bu tartışılır. Yapıcı eleştirileri dikkate alıyor, yol gösterici olarak değerlendiriyoruz. Ancak kötümserlik pompalayan çevrelere söyleyecek bir şeyimiz yok.

"ENFLASYON TAHMİN ARALIĞINDA KALACAK"

Biz, enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz. Bu değerlendirmeler, son gelişmeler dikkate alınarak yapılıyor. Elbette enflasyonu yukarı çeken faktörler de var, ancak genel eğilim aşağı yönlü.

Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi Türkiye, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Ekonomi, Maliye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon hedefi için net rakam verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tuna güler:
    Tüik verilerine göre Türkiye de kira ortalaması 5000? etin kilosu 380? :)) enflasyon bu veriler ile hesaplanıyor. Allah öteki dünyaya bırakmasın inşallah bu insanlara reva gördüğünüz hayatı 17 1 Yanıtla
  • Önder null:
    fetoşun cocuklari mahvettiler guzel ulkeyi. a 11 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    iki koltuk aldık 47 bin TL. mecbur aldık napak ama öyle böyle pahalılık var ki acayip çok yüksek aylık enflasyon yüzde 3 diyor tüik en az yüzde 8.43 aylık enflasyon 9 0 Yanıtla
  • osman k:
    Bir maliye bakanının tahmininde bile % 35 sapma olur mu anlamak mümkün değil. % 19 veya % 29 nedir ya yemin ederim bunların patronu olsam bunları kovar üstüne birde tazminat davası açarım 7 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Sadece gülüyorum...Yorum yapmıyacam... 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    Zincir marketler herseye durmadan zam yapıyor hükümet uyuyor sen nekonusuyorsun sen bile bilmiyorsun bakan bey 3 0 Yanıtla
  • Apple User:
    matematik çalışmıyor boş açıklamalar 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    vergi bakanı 1 0 Yanıtla
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