Enflasyon ve Emekli Maaş Zamları Belirlenecek

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2025'te açıklayacağı aralık ayı enflasyonu, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yapılacak zam oranının belirleyecek. Merkez Bankası'nın aralık ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'na göre, 2024 yıl sonu enflasyon yüzde 45,28, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 16,47 olarak bekleniyor. Bu beklentilere göre, aralık ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammı yüzde 16,54 civarında, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 12,30 civarında olması bekleniyor.

TÜİK'in 3 Ocak 2025'te açıklayacağı aralık ayı enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin yılın ilk 6 ayında alacağı zam oranını belirleyecek.

Merkez Bankası 6 aylık enflasyon beklentisini yüzde 16,47 olarak öngörüyor

Merkez Bankası'nın aralık ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olarak, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 16,47 olarak öngörüyor. Bu beklentilere göre, aralık ayı için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın anketine göre aralık ayı için yüzde 1,72'lik enflasyon artışı gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,47 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammı yüzde 16,54 civarında olması bekleniyor. Örneğin, 2024 yılında kök maaşı 15 bin TL olan bir emeklinin 2025 yılında kök maaşı 17 bin 443 TL olacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 12,30 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Enflasyonun tahminlerin biraz üzerinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 16 ila 18 arasında değişebileceği belirtiliyor.

Finansal Kurumlar Birliği tahminlerine göre enflasyon 2,26'ya geriledi

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) aralık ayı bültenine göre, aralık ayı enflasyon beklentisi bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalarak, yüzde 2,26'ya geriledi. Buna göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.92 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.98 olarak gerçekleşecek.

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2, yüzde 2,5 gerçekleşmesi durumunda, 2024 yılı için yıllık enflasyon oranları, emekli ve memur maaş artışları üzerinde önemli bir etki yapacak. İşte söz konusu senaryolara göre hesaplanan veriler:

Aralık enflasyonu yüzde 2 gelirse:

Yıllık enflasyon oranı: Yüzde 45,76 olarak gerçekleşecek.

2024'ün ikinci yarısına ait enflasyon: Yüzde 16,86 olarak belirlenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı: Yüzde 16,86 olarak hesaplanacak.

Memur maaş artışı: Yüzde 12,86 olacak.

Yıllık enflasyon oranı: Yüzde 46,46 olarak gerçekleşecek.

2024'ün ikinci yarısına ait enflasyon: Yüzde 17,81 olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı: Yüzde 17,81 olarak hesaplanacak.

Memur maaş artışı: Yüzde 13,81 olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının ocak ve temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur ve mumur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen oranlarla belirlendiğini hatırlatarak, en düşük emekli aylığına ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."