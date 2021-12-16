Engin Sancak: "İnşaat sektörünü canlı tutabilmek için yeni projeler şart"

Son yılların en dinamik sektörlerinden biri olan inşaat sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sancak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Sancak, "Yeni projelerle sektörü mutlaka daha da ileri taşıyarak canlı tutabilmemiz gerekir. Bu yüzden bizler de firma vizyonumuzu daha da ileri taşıyacak yeni projeler ve istihdam kaynakları oluşturarak önemli yatırımlarda bulunacağız" dedi.

Ülke ekonomisinde son derece önemli bir istihdam sahası olan inşaat sektörü ile ilgili iş adamı Engin Sancak, sektörün gelişmesi ve desteklenmesinin bir hayli önemli olduğunu vurguladı. Sancak, sektörün kendi içinde farklı dinamiklerinin bulunduğunu ve sürekli yeniliğe ve inovasyona açık bir alan olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi her sektör kendi içerisinde birbirinden farklı dinamiklere sahiptir. İnşaat sektörü de sürekli yeni gelişmelerin yaşandığı, yeni geliştirilen materyaller ve yöntemlerle zaman ve emekten tasarruf edilerek daha ekonomik bir hale getirilebilen bir sektör. Bu gelişmelere uyum sağlamak adına sektörün gelişmesine katkıda bulunabilmek için yeni projeler geliştirmek çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Sektörel çalışmalar konusunda neler yapılabilir sorusuna da cevap veren Sancak, "Sektör iyi bir şekilde analiz edilerek Avrupa standartlarına uygun yeni projeler gerçekleştirilmeli. Bizler, Sancak İnşaat olarak sektörde önemli yatırımlara imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Yeni nesil projeler geliştirme doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Sancak, aynı zamanda son yaptığı projelerle ilgili, "Sektörde önemli yatırımlar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Daha iyisini yapmak için yoğun çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'un Avrupa Yakası ve Yeni Havalimanı lokasyonunda önemli projelere imza attık. Firma vizyonumuz sağlam temellere dayanan, estetik ve konforu birlikte sunan çok sayıda sosyal alanlara sahip projeler geliştirerek keyifli yaşam alanları oluşturmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İstanbul Sultangazi'de 500 konuttan oluşacak yeni projemizin satışlarına da başladık" dedi.

Konut sahibi olmak isteyenlere kolaylıklar sunulduğunu da ifade eden Sancak, "Projelerimizde kişiye özel ödeme planları da sunuyoruz. Müşterilerimize ara ödeme gibi ödeme kolaylıkları da sağlayabildiğimiz her bütçe için daire seçeneklerimiz mevcut. 1+1, 2+1, 3+1 bu seçenekler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Sancak, "Amacımız, konut alacak müşterilerimizin keyifli bir yaşam sürmesi için yaşanabilir alanlar oluşturmak. Firma olarak müşteri memnuniyeti bizim için son derece önemli bir nokta. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz projelerle inşaat sektörünün gelişiminde önemli bir yer bulacağımızı düşünüyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA