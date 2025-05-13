Enginar Soyma Timine 25 Yıl

Ankara'da 20'li yaşlarda seyyar tezgahta enginar soyup satmaya başlayan Hüseyin Arslan, büyüyen işlerini yetiştirmek için kurduğu 20 kişilik "enginar soyma timi" ile 25 yıldır hizmet veriyor.

Baba mesleğini yıllar geçtikçe büyüten 75 yaşındaki Arslan, büyük firmalardan enginar soyma işi alınca kendi ekibini kurmaya karar verdi. Arslan, "enginar soyma timi" adını verdiği ekipte eli hızlı 20 erkeği bir araya getirdi, onlara kazanç kapısı sağladı.

Yarım asırdır enginar soyan 75 yaşındaki Arslan, bu yıl da ekibiyle Aydın'a gelerek Aydın Enginar Kooperatifinin enginar soyma işini üstlendi. Türkiye'nin önemli enginar üretim merkezlerinden Aydın'a her hasat sezonunda gelen ekip, kooperatifin coğrafi işaretli Aydın enginarını soyma işini yapıyor.

Yıllardır değişmeyen ekip, kendileri için özel üretilen keskin bıçakları ustaca kullanıp birkaç saniye içinde enginarı soyuyor. Makineden daha hassas çalışan ustalar, adeta gözleri kapalı şekilde hızlıca soyum işlemini tamamlıyor. Yılın 3-4 ayını Aydın'da geçiren ekip, soyulan enginarları bozulmaması için önlerindeki su dolu kaba bırakıyor.

Ekipteki bir kişi, günde 800 ila 1000 civarında soyum işlemi yapabiliyor.

"Güçlü bir ekibimiz var"

Hüseyin Arslan, AA muhabirine, babasının da iyi bir enginar soyma ustası olduğunu söyledi.

İşlere yetişmek için ekip kurduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Güçlü bir ekibimiz var. Bu güçlü ekibi görünce daha çok iştahlanıyorum. Ekip hep aynı. Bu iş sanat, bu işin makinesini de getirdiler soymak için ama bu el emeği. İtalya'dan o kadar para verip getirdiler ama olmuyor, illa el emeği. Eksiğini gediğini görüyorsun, bıçağı kullanacağın yeri biliyorsun. Bu tim her sene burada ekip olarak hazır olur. Askerlikte tim var ya burada da enginar timi var. Enginarın çevresindeki etine, kabuğuna dikkat ediyorsun. Soyan kişi enginarın etine girmeden ona dikkat edecek. Bizim bıçaklar çok keskin. Özel yapılıyor. Dikkat etmezsen parmaklarını keser."

Arslan kendisinin günde yaklaşık 1000 enginar soyduğunu ifade ederek, çalışmayı çok sevdiğini ve 50 senedir yaptığı işi yılmadan, yorulmadan sürdürdüğünü anlattı.

Kazancının iyi olmasına rağmen gençlerin bu işe pek ilgi göstermediğini aktaran Arslan, yetiştirecek eleman bulamadıklarını sözlerine ekledi.

Ekipten Mahmut Özdemir de işlerinde bıçağın keskinliğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bu bıçak keskin olmazsa tek bir tane soyamazsın. Bir enginarı en geç 1 dakikada soyman lazım yoksa kararır. Kararınca da iz yapar. Gözü kapalı da soyabiliyoruz. Bakmadan soymak bu bıçaklarla acemi işi değil." dedi.

Kadınlar topluyor erkekler soyuyor

Aydın Enginar Kooperatifi Başkanı Kenan Kaçar ise üründeki kalitenin bu sezon oldukça iyi olduğunu, tarlada kadınların topladığı enginarı kooperatifte erkeklerin soyduğunu söyledi.

Enginar soyma ekibinin çok hızlı olduğunu vurgulayan Kaçar, "Bu arkadaşlarımız işlerinde uzman. Her sene buraya geliyorlar. Soyma işinde risk çok." ifadelerini kullandı.

Kaçar, Aydın'da yıllık yaklaşık 7 bin ton enginar üretildiğini belirterek, işçilerin soyum başına 2 ila 2,5 lira aldığını sözlerine ekledi.