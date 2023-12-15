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EPİAŞ, YEK-G Sistemi ve şarj istasyonlarını entegre etti - Son Dakika
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EPİAŞ, YEK-G Sistemi ve şarj istasyonlarını entegre etti

EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, YEK-G Sistemi ve şarj istasyonlarının entegre edilmesiyle 145 lisanslı şarj ağı işletmecisinin YEK-G'de alım satım yapabileceğini açıkladı. EPİAŞ'ın Şeffaflık Platformu'nun dünyadaki örnek platformlardan biri olduğunu belirten Türkoğlu, şeffaflığın sürdürülebilirlik ve güvenilirlik için önemli olduğunu vurguladı.

EPİAŞ, YEK-G Sistemi ve şarj istasyonlarını entegre etti
15.12.2023 - 14:35,
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi ve şarj istasyonlarının entegre edilmesiyle bugün itibarıyla 145 lisanslı şarj ağı işletmecisinin YEK-G'de alım satım yapabileceğini söyledi.

Sektör paydaşlarının görüş ve birikimlerinin paylaşıldığı EPİAŞ 9. Şeffaflık Çalıştayı İstanbul'da yapıldı.

Türkoğlu, çalıştayın açılışında, EPİAŞ'ın işlettiği Şeffaflık Platformu'nun dünyadaki örnek platformlardan biri olduğunu söyledi.

Enerji piyasası işletmecisi olmak için üç temel kuralın bulunduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Birinci kural sürdürülebilirlik, ikinci kural güvenilirlik, üçüncü kural ise şeffaflık. Şeffaflık olmadan bu iki temel görevi yerine getirmemiz mümkün değil. Şeffaflık Platformu bu anlamda önemli bir misyon üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, platformun, paydaşlarının aktif ve gönüllü katılımı ile bugünkü seviyesine geldiğini ifade etti.

Geçen yıl gerçekleştirilen çalıştaydan bu yana yapılan çalışmalara dikkati çeken Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Şeffaflık Platformu'nu yeniledik. Şeffaflık Platformu 2.0 canlıya alındı. Sizlerden gelen taleplerle daha kullanıcı dostu yeni bir ara yüz oluştu. Bir başka yenilik ise Gün İçi Piyasası ile ilgili. Yeni yazılımını test ortamında katılımcılarımızın kullanımına sunduk. Bununla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Muhtemelen yıl sonu itibarıyla canlıya alınmış olacak. YEK-G sertifikaları ile ilgili piyasalarımız da hızlı bir şekilde gelişiyor. Burada da yine yazılımla ilgili bir yenileme yaptık. Rapor EPİAŞ kısmı da Şeffaflık Platformu'na dahil edildi."

Türkoğlu, bu yıl Enerji Piyasaları Yönetim Sistemi'nin de (EPYS) kullanıcı dostu hale getirildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla canlıya alacağımız yeni bir projemiz var. YEK-G Sistemi ile şarj istasyonlarının entegre edilmesi. Bugün itibarıyla 145 lisanslı şarj ağı işletmecisi YEK-G piyasasında alım satım yapabilecek. Türkiye'deki elektrikli araç sahipleri, araçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından şarj etme imkanına kavuşmuş olacak. Diğer şarj ağı işletmecilerinin de katılımını bekliyoruz." dedi.

Sanayi şirketlerinin Avrupa Birliği'nde ihracatında önemli bir yeri olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması nedeniyle Karbon Piyasası'na ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı görüşe açtı. Bu çerçevede biz de piyasa ile ilgili yazılım çalışmalarına başlayacağız." bilgisini paylaştı.

Türkoğlu, EPİAŞ'ın 2028'e kadar 5 yıllık dönemi kapsayan yeni stratejik planının da belirlendiğini ve yakın zamanda paylaşılacağını söyledi.

Yurt içi piyasaların yanı sıra yurt dışı piyasalardaki çalışmalara da dikkati çeken Türkoğlu, Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) ve Dünya Enerji Piyasaları Birliği (APEx) işbirliklerinin bulunduğunu, dünyadaki gelişmelerin Türkiye piyasalarına adapte edilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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Ahmet Türkoğlu, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPİAŞ, YEK-G Sistemi ve şarj istasyonlarını entegre etti - Son Dakika


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