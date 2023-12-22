Equinor, Azerbaycan\'daki varlıklarını SOCAR\'a satıyor

Norveçli enerji grubu Equinor, Azerbaycan'daki varlıklarının tamamını ülkenin ulusal enerji şirketi SOCAR'a satmak üzere anlaşma imzaladığını bildirdi.

Equinor'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin ülkede mevcut varlıkları arasında Azerbaycan'ın en büyük petrol havzası Azeri-Çırak- Güneşli'deki (AÇG) mevcut yüzde 7,27 hisse, Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) boru hattındaki yüzde 8,71 hisse ile Karabağ'daki petrol sahasındaki yüzde 50 hisse yer alıyor.

Satış miktarına ilişkin detay verilmeyen açıklamada, devir işlemlerinin gerekli yasal düzenlemeler ve sözleşmeden kaynaklanan onayların alınmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

1992'den bu yana Azerbaycan'da faaliyet gösteren Equinor, söz konusu kararın şirketin uluslararası petrol ve gaz faaliyetlerinin yeniden şekillendirmesi sürecinin sonucunda alındığını belirtti.