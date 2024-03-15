Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sezon açılışından bu yana geçen 2 buçuk ayda yaklaşık 2 milyon turist ağırladı.
En önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları turist akınına uğramaya devam ediyor. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler pistlerde kayağın tadını çıkarırken, düzenlenen etkinliklerle de gün boyu eğlenme fırsatı buluyor. Sezonun açılmasıyla geride kalan 2 buçuk aylık sürede yaklaşık 2 milyon turiste ev sahipliği yaptıklarını aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, "22 Aralık'ta Erciyes'te sezonumuzu açtık. Sezonu açarken de bu sene düşüncemiz 'rekorlar yılı' olmasıydı. 'Rekor katılım, rekor faaliyet bekliyoruz' demiştik. Çok şükür buna ulaştık. Şu an 2 milyonu geçmek üzereyiz ziyaretçi sayısı açısından. Gururla söyleyebilirim geçmiş yıllarda 40-45 bin civarında olan hafta sonu turnike sayımız bu sene 55 binin altına neredeyse hiç düşmedi. Özellikle kayak turistinin yoğun bir şekilde ilgi göstermesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Erciyes'in geleceği için de çok güzel sinyaller veriyor" dedi.
Erciyes'te bulunan 110 kilometrelik pistin yüzde 90'ının açık olduğunu sözlerine ekleyen Elcüman, "Tabii bu buradaki altyapıyla veya burayı çok iyi işletmekle olmuyor. Özellikle hafta sonları sürekli faaliyet içerisindeyiz. Erciyes cıvıl cıvıl, bütün pistlerimiz açık. 110 kilometre olan pistimizin yüzde 90'ı açık durumda. Bütün bağlantı pistlerimiz açık. Misafirlerimize hizmet veriyoruz. İnsanlar gördüğünüz gibi oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Son Dakika › Ekonomi › Erciyes Kayak Merkezi 2 Milyon Turisti Ağırladı - Son Dakika
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