Erciyes Kış Turizmi İçin Mersin\'de Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erciyes A.Ş.; TÜRSAB Erciyes ve Çukurova Bölge Temsil Kurulu (BTK) iş birliğiyle Mersin'de önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Kış turizminin Türkiye'deki amiral gemisi olan Erciyes'te faaliyet gösteren otel ve işletme yöneticileri, Mersin ve Adana'daki turizm profesyonelleriyle bir araya geldi. Kış sezonuna yönelik iş birliği ve tanıtım faaliyetleri kapsamında düzenlenen bu program, iki bölge arasında turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlendi. Mersinde düzenlenen toplantıya Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Çukurova BTK Başkanı Dilek Dere, Mersin Ticaret Odası Meclis Üyesi Hakan Bayındır, Kayseriler Derneği Başkanı Mustafa Alpar, Mersin ve Adana'dan çok sayıda seyahat acentesi yetkilisi, Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otel ve tesislerin yöneticileri katıldı. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman; Erciyes'in ulusal ve uluslararası düzeyde büyüyen potansiyeline dikkat çekerek bölgenin sunduğu şartları detaylı bir sunumla aktardı. Konaklama imkanları, kayak pistleri ve ulaşım kolaylıkları hakkında bilgi veren Elcuman, Erciyes'in dört mevsim turizm yapılabilen bir destinasyon olduğunu vurguladı. Sunumun ardından düzenlenen bire bir görüşmelerde, Erciyesli işletmeciler ile Mersinli ve Adanalı turizmciler arasında doğrudan temaslar kuruldu. Sezon boyunca gerçekleştirilebilecek tur paketleri, organizasyonlar görüşüldü. Toplantı kapsamında Erciyesli işletmeciler, Çukurova'daki acente temsilcileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek sezon öncesi karşılıklı beklentileri, iş birlikleri ve olması muhtemel ortak projeleri masaya yatırdı.

Program sonunda Hamdi Elcuman, bu tür buluşmaların bölgesel turizmi güçlendirdiğini ve yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirterek katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ