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Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor - Son Dakika

Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor

23.09.2021 12:00
Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 4,5 aylık av yasağının ardından denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 4,5 aylık av yasağının ardından denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

Erdek Su Ürünleri Başkanı Ali Demiray, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun kendileri için iyi başlamadığını söyledi.

Balıkçının suların soğumasını beklediğini belirten Demiray, "İlk zamanlar denizde hamsi, sardalya tutuldu fakat şu an suların sıcak olması sebebiyle balıklar azaldı. Sular soğudukça bölgemizde de balık olacaktır. Bu arada müsilaj da kalktı, deniz çok temiz. Bu aylar sardalyanın mevsimidir, herkese yemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Demiray, kooperatiflerine kayıtlı 30 balıkçının bulunduğunu, 3'ünün tekne, diğerlerinin kıyı balıkçısı olduğunu sözlerine ekledi.

Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor
Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor
Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor
Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor
Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor

Ali Demiray, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdekli balıkçılar bol av için deniz suyunun soğumasını bekliyor - Son Dakika
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