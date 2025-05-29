Erdem İnan'dan E-ihracat Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erdem İnan'dan E-ihracat Vurgusu

Erdem İnan\'dan E-ihracat Vurgusu
29.05.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol CEO'su İnan, Perakende Günleri'nde Türkiye'nin e-ihracat potansiyelini anlattı.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, perakende sektörünün önde gelen paydaşlarını buluşturan Perakende Günleri 2025'te Trendyol'un KOBİ'lerle birlikte büyüyen e-ihracat ekosistemini ve küresel pazardaki teknoloji odaklı büyüme stratejisini anlattı.

Perakende sektörünün en kapsamlı etkinliklerinden Perakende Günleri, bu yıl 24'üncü kez Haliç Kongre Merkezi'nde sektör paydaşlarını bir araya getirdi. 'Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin e-ihracattaki yükselişine yönelik önemli mesajlar aktarıldı.

'E-ihracatta Yeni Ufuklar' başlıklı oturuma katılan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelini şu sözlerle değerlendirdi: "Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve toplamda 23 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde önemli bir avantaja sahip. Coğrafi konumumuz ise 4 saatlik uçuş mesafesinde 500 milyonu aşkın nüfusa ve 4,2 trilyon dolarlık devasa bir perakende pazarına doğrudan erişim sağlıyor. Tüm bu güçlü yönler, Türkiye'yi sadece üretimde değil, aynı zamanda dijital ihracatta da ideal bir merkez haline getiriyor."

Yapay zeka destekli yerelleşme ile global başarı

Trendyol'un, e-ihracat performansını güçlendirmek için her ülkenin dinamiklerine özel çözümler geliştirdiğini belirten İnan, "Teknoloji tarafında yerelleştirmenin haricinde satıcılarımıza tek tıkla e-ihracat altyapısı, kampanya ve fiyat öneri sistemleri sunuyoruz. Yapay zeka konusunda Türkiye'nin en önemli yatırımlarına imza attık. Trendyol tarafından geliştirilen Türkiye'nin yapay zeka destekli ilk yerli büyük dil modeli (LLM) ile, e-ihracat süreçlerinde dil engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin dijital ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. LLM teknolojimizle satıcılar tarafından platforma yüklenen ürün içerikleri hedef pazarlardaki dillere otomatik olarak çevriliyor. Müşteri soruları yerel dillerde alınarak Türkçeye aktarılıyor ve yanıtlar aynı dilde geri çevriliyor. Böylece öneri sistemleri, fiyatlandırma ve kampanya yönetimi gibi alanlarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor, satıcıların küresel pazarlara entegrasyonunu kolaylaştırıyoruz".

İnan sözlerine şöyle devam etti: "2 bini aşkın mühendis ve teknoloji uzmanından oluşan ekibimiz; web ve mobil uygulamalardan lojistiğe, ödeme sistemlerinden database ve network altyapılarına kadar geniş bir yelpazede en yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çağrı merkezi, ürün ve katalog yönetimi, veri-analiz sistemleri, kişiselleştirme motorları, görselleştirme ve depo platformları da geliştirme faaliyetlerimizin odakları arasında. Örneğin Riyad'a bir ürünü çok farklı şekillerde götürebiliyorsunuz. Uçakla direk son kullanıcıya ulaşacak şekilde, uçakla Riyad depoya B2B şeklinde, ya da gemiyle Cidde Limani üzerinden Riyad'a. Bunu 3 milyon farklı ürün ve her gün gelen müşteri talepleri ile birlikte düşünmeniz gerekiyor. Bunun için arka planda birçok rota optimizasyonu, ürün sezonsallığı, ürün stoğu parametrelerini değerlendirip, o spesifik ürün için en doğru yolu bulmamız gerekiyor. Teknoloji burada bizim en önemli kaldıracımız".

KOBİ'lerle büyüyen e-ihracat ekosistemi

E-ticaret platformunun kullanıcıya göre şekillenen bir sistem oluşturarak hedef pazarlarda kalıcı bir yer edinme sürecini hızlandırdığını vurgulayan İnan, e-ihracat hacminin büyümesine katkı sağlayan iş ortaklarının başarısına da değindi: "E-ihracat, özellikle KOBİ'ler için geleneksel ihracatın yüksek maliyetlerine katlanmadan doğrudan yabancı müşterilere ulaşma imkanı sunuyor. Sadece bir yıl içinde iş ortaklarımız, Trendyol aracılığıyla yurt dışındaki pazarlara 30 milyondan fazla ürün ulaştırarak toplamda 1,5 milyar doları aşan bir satış hacmi oluşturdu. Bu satıcıların önemli bir kısmını KOBİ'ler oluşturuyor. Bu tablo, ülkemiz adına döviz geliri, üretim kapasitesi ve istihdam açısından doğrudan ve somut bir etki oluşturuyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Trendyol, İhracat, Türkiye, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdem İnan'dan E-ihracat Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
16:18
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:47:04. #7.13#
SON DAKİKA: Erdem İnan'dan E-ihracat Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.