Erdemir, Yeşil Çelik Yolunda İlerliyor

Ekonomi

Türkiye'nin küresel çelik güçlerinden Erdemir, üretimi, yatırımı, ihracatı ve oluşturduğu istihdam ile yaklaşık 60 yıldır Türkiye'nin ve bölgesinin ekonomik-sosyal kalkınmasına destek sağlıyor. Net sıfır yol haritası kapsamında yeşil çelik yolculuğuna devam eden şirket, stratejik öneme sahip ürünler başta olmak üzere katma değerli ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için yatırımlar yapacak.

Türkiye'nin önde gelen entegre yassı çelik üreticilerinden Erdemir, OYAK Maden Metalürji Şirketleri'nin 2024 yılı başında açıkladığı 'net sıfır yol haritası' kapsamında 'yeşil çelik' yolculuğunda ilk 9 ayı geride bıraktı. Ton başına karbon emisyonunu 2030 yılsonuna kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 azaltma ve 2050'de net sıfır emisyona ulaşma hedefine ilerleyen Erdemir, yeşil dönüşüm uyum çalışmalarıyla çelik sektöründe önemli rol üstleniyor.

Şirket, yeşil çelik yolculuğundaki gelişmeleri fabrikada düzenlenen basın toplantısında anlattı. Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, genç Türkiye Cumhuriyeti için 1965 yılında stratejik bir alanda 400 bin ton kapasiteyle başlayan üretimin 60 yıldır büyüyerek devam ettiğini ve bugün 5 milyon ton nihai ürün kapasitesine ulaşıldığını söyledi.

Peker, birçok sektöre uluslararası kalite standartlarında ürün sağlayan Erdemir'in, yeşil çelik üretimi için başlattığı süreçle Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacağını kaydetti. OYAK Maden Metalürji Şirketleri'nin net sıfır hedefi için ağırlıklı dış finansman kaynaklı olmak üzere 3,2 milyar dolar değerinde dönüşüm yatırımı açıkladığını vurgulayan Peker, bu yatırımların 2030 sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.

Erdemir'in 29 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini belirten Peker, bu kararla kapasite artışı dahil yol haritasındaki tüm yatırımlara hız verileceğini vurguladı. "Net sıfır yol haritası aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" diyen Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en büyük ilk beş sanayi kuruluşu arasında yer alan Erdemir, planlarını ülkemiz sanayisinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması yönünde yapmaktadır. Şirketimiz, stratejik öneme sahip ürünler başta olmak üzere katma değerli ürün çeşitliliğini artırmak için yatırımlar gerçekleştirecek. Özellikle kapasite artırımı ve ürün çeşitliliği hedefiyle planlanan ancak alan olmadığı için belki de başka lokasyonlara kaydırmak zorunluluğu ile karşılaştığımız yatırımlarımızı Ereğli'de değerlendirebileceğiz."

4'üncü kok bataryası 2025'te devreye alınacak

Yeşil çelik dönüşümünün başta çevresel olmak üzere teknolojik, finansal, ticari ve sosyal boyutlarda önemli etkileri olacağına dikkat çeken Peker, şöyle konuştu:

"Finansal boyutta yeşil çelik dönüşümünün getireceği mali yükün nasıl karşılanacağı ve teknoloji boyutunda çevreci teknolojilerin endüstriyel çapta kullanıma hazır olma durumu dönüşümün önündeki en büyük engeller olarak görülüyor. Tüm bu zorlukların farkında olarak, dönüşüme yönelik hazırlıklarımızı 2016 yılından itibaren gündemimize aldık. Risklerimizi zamanında proaktif olarak tespit ederek bütüncül bir bakış açısıyla eylem planlarımızı oluşturduk. Bu kapsamda teknolojik dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu biliyor ve tüm planlamalarımızı bu yönde yapıyoruz. Özellikle emisyon kontrolünü güçlü şekilde hedefleyen küresel uygulamalarda gördüğümüz üzere bu tarz bir dönüşümün hayata geçirilmesi ciddi yatırım maliyetleri gerektiriyor. Net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda belirlediğimiz yol haritamızı kararlılıkla ve disiplinle uyguluyoruz. Halen yapımı devam eden 4'üncü kok bataryasının 2025 yılı başında devreye alınması, Erdemir'in çevre performansının geliştirilmesine katkı sağlayacak."

Bin 500 kişilik ek istihdam oluşturacak

Şirketin 5 binin üzerinde kişiye doğrudan, 10 binin üzerinde dolaylı istihdam sağladığına dikkat çeken Genel Müdür Peker, gerçekleştirilecek yatırımlar doğrultusunda ilk etapta bin, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlanacağını açıkladı.

Peker, Erdemir'in Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi hakkındaki yorumlara, "Özel Endüstri Bölgesi statüsü sadece Erdemir'e sağlanmış değildir. Erdemir ülkemizdeki 30 özel endüstri bölgesinden sadece biridir. Yasanın gerektirdiği imkanlara sahip görüldüğü değerlendirilerek bu statü tanınmıştır. Erdemir Özel Endüstri Bölgesi statüsüyle yasalardan, mevzuatlardan, düzenlemelerden muaf tutulmuş da değildir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında varlığını güçlendirerek sağladığı katma değeri sürdürmeyi hedefleyen şirketimiz, yasalar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimizin, ülkemizin ya da Ereğli'nin zararına faaliyette bulunması söz konusu olamaz. Üretime başladığı 1965 yılından bu yana Ereğli ile birlikte büyüyen şirketimiz, sosyal sorumluluğunun farkında bir şirket olarak, pay sahiplerinin haklarının gözetilmesi esasından uzaklaşmadan, tüm paydaşlarının beklentilerini dengeli şekilde yerine getirmeye, ilgili kurumlarla iş birliği içinde bölgeye katkı sağlamaya devam edecektir. Erdemir var olduğu sürece Ereğli ile birlikte gelişecektir" diye yanıt verdi. - ZONGULDAK