Erdemir, Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi

Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlamayı planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi oldu.

Erdemir'in 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak karar, şirketin istihdamına ve yatırımlarına da ivme kazandıracak.

Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin sağlayacağı olanaklarla, katma değerli üretimini artırmayı, sektöründe ve dünyada sahip olduğu güçlü konumu ileri taşımayı hedefliyor.

Karadeniz Ereğli'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan ve 60'ıncı işletme yılına Özel Endüstri Bölgesi olarak giren Erdemir'in yatırımlarına ve kapasite artış çalışmalarına ivme kazandıracak karar ile şirketin ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlaması planlanıyor.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı verecek şekilde Net Sıfır Yol Haritası'nı 2024 başında açıklayan Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle söz konusu yol haritası kapsamında planladığı kapasite artışı dahil tüm yatırımlarını çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Erdemir ve İsdemir, 2030'a kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022'ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040'a kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor