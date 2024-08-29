Erdemir, Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erdemir, Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlamayı planlanıyor.

29.08.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlamayı planlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi oldu.

Erdemir'in 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak karar, şirketin istihdamına ve yatırımlarına da ivme kazandıracak.

Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin sağlayacağı olanaklarla, katma değerli üretimini artırmayı, sektöründe ve dünyada sahip olduğu güçlü konumu ileri taşımayı hedefliyor.

Karadeniz Ereğli'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan ve 60'ıncı işletme yılına Özel Endüstri Bölgesi olarak giren Erdemir'in yatırımlarına ve kapasite artış çalışmalarına ivme kazandıracak karar ile şirketin ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlaması planlanıyor.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı verecek şekilde Net Sıfır Yol Haritası'nı 2024 başında açıklayan Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle söz konusu yol haritası kapsamında planladığı kapasite artışı dahil tüm yatırımlarını çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Erdemir ve İsdemir, 2030'a kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022'ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040'a kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor

Kaynak: AA

Zonguldak, Erdemir, Ekonomi, Ereğli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir, Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: Erdemir, Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement